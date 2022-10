€ 100,00

Voordat de Dunk een streetwearicoon en een skateboardessential werd, had de schoen al een stevige reputatie opgebouwd in het collegebasketbal. Het design zorgde in 1985 voor veel opschudding met een pack in de specifieke kleuren van verschillende colleges. Nu zijn een paar van die gewaardeerde teamkleuren terug om stil te staan bij de 35e verjaardag van het model. In deze editie is neutraal wit leer gecombineerd met overlays in University Red. Scoor deze flitsende interpretatie van een tijdloos model en haal daarmee een stukje schoenengeschiedenis in huis.