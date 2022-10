€ 179,99

Chris Gibbs en zijn team hebben hun eigen weg gekozen door de wereld af te struinen naar de coolste gear en te kijken naar Japanse schoenen uit de jaren 90. UNION vernieuwt nu hun favorieten uit dat tijdperk voor een collectie die een eerbetoon is aan de drie steden die zij hun 'thuis' noemen — New York City, Los Angeles en Tokio. De UNION x Dunk Low 'Argon' kleurencombinatie, met een ripstop bovenwerk en onafgewerkte stiksels, geeft een nieuwe draai aan een klassieker die jaren geleden een inspiratie was voor Gibbs.

SKU: DJ9649-400