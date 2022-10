€ 99,99

Na de release van de Dunk Low 'Plum' eerder dit jaar, zijn we nu terug met een andere stijl die in 2001 exclusief in Japan werd gelanceerd. De 'Ceramic' was gewild door zijn bijzondere kleurencombinatie en sprekende tinten. Nu is de schoen terug in originele vorm en gemaakt van luxe suède, met subtiele kleuren als zwart, Nori Green en Ceramic. Deze retro-release heeft een tong van mesh, geweven tonglabels en een geborduurd Nike logo op het lusje bij de hak, net als de OG. Pak je kans met deze historische release, voordat de cultklassieker weer verdwijnt.