De Nike x Off-White™ Blazer Low is trouw aan de breed geïnspireerde, open-source interpretatie van productontwikkeling en -aanpassing van Virgil Abloh. Dit heeft geresulteerd in een multidisciplinaire look voor diverse sporten. Tijdens zijn zoektocht door de archieven van Nike raakte Abloh geïnspireerd door iconische basketbal-, skateboard- en trailrunningdesigns. Hierdoor ging hij de vormen en kenmerken ervan in een nieuw licht zien.

Door de combinatie van meerdere sporten en designs onderstreept deze opvallende versie van de Blazer Low de designtaal van Abloh. Dankzij op samenwerking gerichte designsessies en de uitwisseling van tekstberichten (een favoriete werkwijze van Virgil) met het designteam van Nike, kwam hij uit op het 'combineren van talen voor een nieuwe look'. Daarmee werd benadrukt wat er gebeurt wanneer elementen zonder verband onverwacht worden samengebracht. Abloh en zijn team voerden dit gedachte-experiment uit via het opvallende TPU-hakstuk dat is aangebracht op de Blazer Low en geïnspireerd is op de klassieke vorm van de hak van de Air Terra Humara. Om tot deze radicale visie te komen vroeg Abloh tijdens een van de designsessies heel direct: "Kunnen we... bestaande afwerking van de Humara splitsen en deze samenvoegen in een gevulkaniseerde zool?" Door dit soort speelse passie voor nieuwe kansen ontstonden nieuwe mogelijkheden en daarmee de Off-White™ Blazer Low.

De kenmerkende details van de Nike x Off-White™ completeren de schoen met een benadrukt Swoosh lipje over de veters, het zichtbare foam op de tong en de gestanste gaatjes geven een praktische, DIY uitstraling aan een sneaker die is ontworpen met vakmanschap, kennis en een passie om grenzen te verleggen.

SKU: DH7863-001