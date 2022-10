Sport en de sneakers die we dragen hebben de kracht om ons dichter bij elkaar te brengen. Deze special edition van de Air Zoom Spiridon is onderdeel van de Nike International collectie, een eerbetoon aan de hele wereld, die deze zomer in de ban zal zijn van het WK. Op het bovenwerk, onder de Swoosh met regenboogeffect, loopt een kleurrijk mozaïek van internationale vlaggen. De boodschap die wordt uitgedragen? Zie geen grenzen, limieten of reisverboden meer.