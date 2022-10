De Air Max Penny is een eerbetoon aan basketbalicoon Penny Hardaway, en is bijna één-op-één een remake van het origineel uit de jaren 90 (zijn eerste eigen schoen). De authentieke details, zoals de Swoosh met siersteentjes en de gevleugelde biezen aan de zijkanten, zorgen voor een echte retrostijl. Photon Dust suède zorgt voor een vernieuwde look, en de Coconut Milk buitenzool en bijpassende Air unit zorgen voor een streetwearstijl. En over Air demping gesproken, maak je maar klaar voor performance-comfort dat je moet voelen om te geloven.

SKU: DX5801-001