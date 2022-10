€ 170,00

De Nike x Travis Scott Air Max 270 'Cactus Trails' staat voor hoe Travis Scott met zijn fantasie aan de werkelijkheid ontsnapt, naar een wereld waar hijzelf en zijn fans zich in verliezen. Het design voelt als ingedragen en straalt de look en houding van de jaren 90 uit. Overlays zoals je die op trailgear vindt vormden de inspiratie voor de bruine, geelbruine en oranje tinten bij de geverfde grondlaag van het zichtbare foam. Dit kleurenpalet geeft de schoen die vintage vibe waar Travis Scott van houdt.

In de middenzool zit Nike React Foam en in de hak een Air unit van 270 graden. De golven op het bovenwerk vloeien voort uit het reliëf op de middenzool en het markante fleece bij de enkel is heerlijk zacht. Op het haklusje en de inlegzool is het Cactus Jack logo aangebracht en de veters zijn met een retro koordstopper bevestigd aan het tonglusje. De schoen is verkrijgbaar in uitvoeringen voor volwassenen, peuters en kleuters.