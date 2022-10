Ruim 30 jaar geleden veranderde de Nike Air Max het merk (en de sneakerwereld) door zijn revolutionaire technologie zichtbaar via een klein venster, en zichtbare Air was een feit. Het origineel uit 1987 is altijd populair gebleven dankzij de onmiskenbare, moeiteloos coole uitstraling. De nieuwste kleurencombinatie, in Summit White met een Sunset Pulse Swoosh en Kinetic Green details, is perfect voor de lente.