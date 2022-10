Volg je hart en zeg "ja" tegen de Air Max 1 x Kasina. De schoen die de wereld Air heeft gebracht, heeft een echtelijke makeover gekregen in een ode aan een cultureel en historisch icoon. Het kleurenpalet van de schoen is geïnspireerd op de Won-Ang, oftewel de mandarijneend, het symbool voor eenheid en liefde. Op de hak is een kleurrijke mandarijneend geborduurd en onder de doorzichtige buitenzool staat een graphic van een liefhebbend eendenechtpaar. De rijke textuur van ponyhaar en zacht suède geeft de schoen een zeer speciaal en aaibaar karakter en bevat exclusieve details zoals een Won-Ang sleutelring en houten veterlabels.

SKU: DQ8475-800