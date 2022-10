€ 189,99

Toen de Air Jordan 9 in 1993 voor het eerst in de schappen lag, maakte MJ de overstap van basketbal naar honkbal. Toch stal de door Tinker Hatfield ontworpen stijl nog steeds de show met een high-top model, en een mudguard en bovenwerk van een unieke materiaalmix. Jordan Brand zet alles op alles met een 'Chile Red' versie: het volledig gewatteerde, gestikte bovenwerk, de mudguard van gepatenteerd leer en de glanzende middenzool in Chile Red heeft geen extra saus nodig. Deze historische kleurencombinatie van de AJ9 alleen is al pittig genoeg om te bewijzen dat de wedstrijd nooit echt afgelopen is.

SKU: CT8019-600