Deze release steekt de AJ5 kleurencombinatie in een nieuw jasje. De look werd voor het eerst in 2006 onder dezelfde naam uitgebracht en krijgt in deze versie nieuwe subtiele details. In navolging van de OG heeft het design een geheel wit bovenwerk van echt leer en een reflecterende, zilveren tong met zwarte accenten en een afwerking met blauwe spetters voor een vleugje nieuwe energie.