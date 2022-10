Allez! Allez! Allez! Jordan en Paris Saint-Germain komen weer samen, dit keer met een update van de AJ5. Het merklogo 'PANAME' (een bijnaam voor Parijs) is op de gehele schoen te zien en op de buitenzool staat het gecombineerde merk van Jumpman en PSG in de hak gestanst. De beste elementen van het origineel, zoals veters met stoppers, premium leer en de iconische middenzool met spikes worden gecombineerd met de elegantie van de Parijse couture (kijk maar eens naar het 'waxed' label op de hak). Voor een stijlvolle look bij elke stap.

SKU: DX6325-204