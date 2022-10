Het legendarische design van Tinker Hatfield dat de band tussen MJ en Nike nog hechter maakte, keert terug met een ambachtelijke touch. Deze 'Desert Elephant' editie heeft een ingedragen look met rijke texturen en aardetinten, en geeft elke outfit een verfijnde twist. Getrommeld zwart leer is een knipoog naar de iconische 'Black Cement' versie uit '94 en combineert zo het verleden met het heden. De speciale inlegzool is geïnspireerd op het OG design.

SKU: CT8532-008