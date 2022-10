Weer of geen weer, deze AJ3 laat je niet in de steek. De schoen is gemaakt met premium Archaeo Brown leer en textiel met textuur, en combineert klassieke Jordan stijl met een outdoorlook. De natuurlijke kleuren zijn makkelijk te combineren en de geborduurde details op de neus en hak verwijzen naar de iconische olifantprint van het OG design. En de kraag is gevoerd met fleece voor een heerlijk zacht gevoel.

SKU: DR8869-200