Chicago's team was in 1996 heer en meester in de league. Na het jaar daarvoor in de tweede ronde van de play-offs te zijn uitgeschakeld, wonnen ze 72 wedstrijden op weg naar hun vierde kampioenstitel — een record wat het reguliere seizoen betreft. MJ liep voorop met de Air Jordan XI aan de voeten. Nu keert de schoen terug in een schitterende rode kleurencombinatie, met klassiek lakleer als opvallend eerbetoon aan Chicago's overwinningsreeks in '96.