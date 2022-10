"Kwaliteit geïnspireerd op de grootste speler ooit." Dat is wel een juiste samenvatting van de originele, kenmerkende schoen in vooruitstrevend Vachetta Tan en zwart. De frisse leren overlays worden met de tijd steeds mooier, terwijl de underlays in Black Denim voor een frisse afwerking zorgen. De klassieke merkjes brengen een eerbetoon aan de look die basketbal zowel op als naast het veld ooit vormgaf.

SKU: 555088-202