"Kwaliteit geïnspireerd op de grootste speler ooit". Dat is wel een juiste samenvatting van de originele, kenmerkende schoen van MJ, in een onopvallende kleurencombinatie. Rijk getextureerd leer in Stealth and White wordt naarmate de tijd verstrijkt alleen maar mooier en de klassieke merkjes brengen een eerbetoon aan de look die basketbal zowel op als naast het veld ooit vormgaf.

SKU: 555088-037