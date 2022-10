€ 159,99

Travis Scott, hiphopartiest en oprichter van een platenlabel uit Houston, Texas, blijft spelen met het design van de AJ1 Low en brengt een gewilde nieuwe look terug naar de straat. Scott blijft trouw aan zijn voorliefde voor aardetinten en een ingedragen look, en heeft in deze versie een verweerd effect op de middenzool gecombineerd met bijpassende veters en getrommelde leren overlays. Premium nubuckleer en Cactus Jack merkdetails op de tong, linkerhak en inlegzolen trekken de aandacht en voor degenen die zich afvragen of ze het goed hebben gezien: ja, de Swoosh staat er inderdaad achterstevoren op; een terugkerend en kenmerkend detail in Scotts designs.

SKU: DM7866-162