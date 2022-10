Sinds zijn release meer dan 35 jaar geleden is de Air Jordan 1 een echte essential geworden — en deze editie is speciaal ontworpen om die lange geschiedenis te eren. Het vernieuwde design van de AJ1 Low OG accentueert de klassieke kenmerken, zoals een hoogwaardig logo op het lusje bij de hak en Nike Air merkdetails in plaats van het Jumpman logo dat je ziet op recente edities. Deze uitvoering verschijnt in klassiek wit, met accenten in Neutral Grey.