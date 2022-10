€ 169,99

We hebben samen met Billie Eilish de AF1 toekomstbestendig gemaakt. Met minstens 8% Nike Grind materiaal in de buitenzool en zacht synthetisch nubuckleer (deels gemaakt van gerecyclede materialen), doe je iets goeds en zie je er ook nog eens goed uit. De 4 extra bandjes met metalen details steken de look in een modern jasje, terwijl het ruimere design past bij Billie's kenmerkende oversized stijl. Maak van de straat jouw podium — wij luisteren.

SKU: DM7926-300