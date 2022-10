Schoenen slijten en worden vies. Het is nu eenmaal niet anders. Maar de Air Force 1 'Fresh' wil daar niets van weten. Door zacht leer met een textuur is de schoen goed schoon te maken en vallen kreukels minder op. In plaats van geweven labels heeft het design merkdetails in reliëf. Je krijgt er bovendien een extra setje veters bij, zodat het geen ramp is als je er een keertje overheen knoeit. Luchtige ventilatie komt van de geperforeerde inlegzool. Je hebt nu dus echt geen enkel excuus meer om geen wit op wit te dragen.

SKU: DM0211-100