De ACG Mountain Fly Low is snel, robuust en klaar voor rotsachtige paden. Bovendien heeft hij een vernieuwd, subtiel design. De plakkerige rubberen buitenzool biedt grip die geïnspireerd is op de rotsen. Grote noppen lopen over de zijkant en de teen om je overeind te houden in de regen en modder. En omdat we weten dat je overal naartoe gaat, hebben we twee verbazingwekkende technologieën gecombineerd voor langdurig comfort. Het ultrazachte Nike React foam en een superlichte versterking van de bal tot de hak, zorgen voor ongelooflijke steun en demping. Laat de reis maar beginnen.

SKU: DO9334-300