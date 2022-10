€ 189,99

Matthew M. Williams is oprichter en creative director van 1017 ALYX 9SM en staat bekend om zijn vernieuwende kijk op mode. Zijn uitgangspunt is simpel: hij combineert de invloed van zijn leven in de VS en Europa met de nieuwste innovaties. Dit komt ook terug in de 005 Slide x MMW, een slipper die je overal kunt dragen. De buitenzool van twee lagen foam met een stabiliteitsplaat ertussen voelt heel comfortabel aan, en het bovenwerk van luchtig foam met perforaties helpt om warmte af te voeren. Er zitten zelfs afvoeropeningen onder de voet om je droog te houden. En omdat we weten dat je veel op pad gaat, kun je ze voor je volgende vakantie gemakkelijk opbergen in de draagtas. Maar waarschijnlijk wil je ze helemaal niet uitdoen.

SKU: DH1258-002