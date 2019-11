Sociale media en advertenties

Social media cookies bieden de mogelijkheid om u aan te sluiten op uw sociale netwerken en de inhoud van onze website te delen via social media. Reclame cookies (van derden) te verzamelen informatie beter toe te snijden reclame helpen om uw belangen, zowel binnen als buiten Nike websites. In sommige gevallen zijn deze cookies betrekking hebben op de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Voor meer informatie over deze verwerking van persoonsgegevens, check onze Privacy- en cookiesbeleid. De-selectie van deze cookies kan leiden tot het zien van de reclame, dat is niet zo relevant voor u of u niet in staat om effectief te koppelen aan Facebook, Twitter of andere sociale netwerken en / of niet toe te staan om de inhoud op sociale media te delen.