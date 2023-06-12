Maak je zonnebril in 4 eenvoudige stappen schoon

Na verloop van tijd komen er stof, zweet, vuil en vlekken op je zonnebril, maar met de juiste schoonmaaktechnieken zie hij er binnen mum van tijd weer pico bello uit. Je kleding gebruiken om de glazen af te vegen lijkt misschien de snelste en handigste manier om je zonnebril schoon te maken, maar er is een betere manier. Hiervoor heb je slechts een microvezeldoek, afwasmiddel en wat stromend water nodig.

Door iets meer tijd te nemen voor het schoonmaken van je zonnebril op de juiste manier, voorkom je onbedoelde schade, krassen of erosie van een UV-beschermende coating. Als je een gepolariseerde zonnebril, blauwlichtbril of een andere bril schoon wilt maken, volg dan deze eenvoudige schoonmaaktips voor een vlekkeloos resultaat.

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