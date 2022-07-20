Zo maak je hardloopschoenen schoon
Productonderhoud
Hardloopschoenen worden natuurlijk vies. Dit is hoe je je schoenen in acht stappen weer laat glimmen.
Voorraden
- Afwasmiddel
- Wasmiddel
- Zuiveringszout
- Micellair water (optioneel)
- Witte azijn (optioneel)
- Bleekmiddel (optioneel)
Benodigdheden
- Schoenenborstel
- Tandenborstel
- Washandje
- Zachte reinigingsdoek
- Mesh waszak (optioneel)
Voor veel hardlopers gaat er niets boven een nieuw paar hardloopschoenen. Maar dat nieuwe loop je er vaak snel af. Of je ze nu op straat, de baan of de trails draagt, je schoenen zullen altijd wat krasjes oplopen en vies worden.
Volg deze acht eenvoudige stappen om je hardloopschoenen schoon te maken — in het bijzonder de witte. Je schoenen ogen en ruiken binnen 30 minuten weer fris. (Hou er wel rekening mee dat je schoenen zo'n acht uur moeten drogen.)
Zo maak je hardloopschoenen schoon
1.Maak een mild sopje
Met een paar producten die je vaak al in huis hebt, kun je zelf een sopje maken om vlekken te verwijderen.
Voor kleurrijke hardloopschoenen (of schoenen die niet wit zijn) gebruik je warm water met een klein beetje milde zeep of afwasmiddel.
Voor witte (of lichtgekleurde) hardloopschoenen meng je een gelijke hoeveelheid zuiveringszout en water tot een pasta. Deze oplossing is vaak wat effectiever bij hardnekkige vlekken.
Je kunt ook micellair water gebruiken. Micellair water is gemaakt van gezuiverd water, moisturizers en reinigende stoffen. Samen vormen ze sferische micellen die vuil en vet van oppervlakken halen.
2.Pak een droge borstel en begin met schrobben
Klaar voor de schoonmaak? Gebruik dan een schoenenborstel of een oude tandenborstel om al het vuil van de buitenzool, middenzool en het bovenwerk te halen.
3.Verwijder de veters en was ze apart
Haal de veters uit de schoen voordat je verdergaat met schoonmaken. Afhankelijk van hoe vies ze zijn – en van hoe schoon je ze wilt hebben – kun je deze drie stappen volgen:
- Haal de veters uit je schoenen en was ze met de hand of een borstel en een mild sopje. Spoel ze af met water en dep ze droog met een zachte doek.
- Als ze nog wat extra aandacht kunnen gebruiken nadat je ze met de hand hebt gewassen, dan kun je ze in een mesh waszak in de wasmachine doen. Kies een programma voor fijne was.
- Gebruik bleekmiddel om witte veters weer helemaal wit maken. Trek schoonmaakhandschoenen aan en meng drie theelepels bleekmiddel met vier liter water. Stop je veters in een mesh waszak voordat je ze in het bleekmengsel onderdompelt. (Als ze omhoog drijven, kun je er iets zwaars op leggen zodat de zak onder water blijft.)
Laat de veters vijf minuten in het bleekmengsel zitten. Na afloop kun je ze opnieuw met de hand wassen of in de wasmachine doen (in dezelfde mesh waszak) om ze met een programma voor fijne was mee te laten draaien. Laat de veters aan de lucht drogen; hitte kan de plastic veteruiteinden vervormen.
(Gerelateerd: Schoonmaaktips voor kraakwitte schoenen)
4.Schrob de zolen
Het is nu tijd om de buiten- en middenzolen van je schoenen schoon te maken. Hiervoor gebruik je het milde sopje of het micellaire water en een zachte borstel, tandenborstel of een washandje. Boen de buitenzool en de middenzool grondig. Droog af met een zachte doek.
5.Haal de inlegzolen eruit en was ze
Als je schoenen niet meer al te fris ruiken, kun je de inlegzolen ook wassen. Haal ze uit je schoenen en maak ze schoon met hetzelfde milde sopje en een zachte borstel. Spoel ze af en laat ze buiten de schoenen goed drogen.
(Gerelateerd: Stinkende schoenen? Zo krijg je vieze geurtjes uit schoenen)
6.Was het bovenwerk
Het is tijd om het bovenwerk aan te pakken. Gebruik hetzelfde sopje en wrijf dit in het materiaal. Dit kan met een zachte borstel, een tandenborstel of een washandje.
7.Maak de schoenen droog met een handdoek
Als je schoenen helemaal schoon zijn, gebruik dan een microvezeldoek of een zachte doek en dep de schoenen droog. Probeer zo veel mogelijk overgebleven sop en vuil op te nemen. Herhaal indien nodig. Schoonwrijven is geen goed idee: hier kan het materiaal van de schoen niet goed tegen.
8.Laat de schoenen aan de lucht drogen
Laat je frisgewassen schoenen tot slot op kamertemperatuur drogen. Bij hardloopschoenen kan het tot acht uur duren voordat ze helemaal droog zijn. Zijn je schoenen eenmaal droog, dan stop je de veters en binnenzolen er weer in en trek je ze aan voor je volgende run.
Tekst door Emily Shiffer