Deskundigen vinden steeds meer bewijs dat yoga de gezondheid van het hart kan bevorderen. Er valt ook iets te zeggen over hoe het ritmisch overgaan van houding naar houding een positieve invloed heeft op de verbinding tussen lichaam en geest.



Aan de basis van yoga liggen immers ademhalingstechnieken en mindfulness. Een yogasessie bestaat uit een serie van doelgerichte bewegingen, grotendeels geleid door je ademhaling, waardoor je vloeiend van de ene pose in de andere overgaat. Voor sommigen helpt het beoefenen van yoga hun zelfvertrouwen te versterken, omdat het helpt innerlijke kracht, zelfbewustzijn en dankbaarheid te ontwikkelen.



Wat betreft het lichaam, bevordert de regelmatige beoefening van yoga je gezondheid op de volgende manieren:

Het houdt je bloeddruk op peil

Het vermindert stress

Het verbetert je slaapkwaliteit

Wanneer je tijdens een yogatraining houdingen vasthoudt, laat je je hart harder pompen. Uit onderzoek blijkt dat dit voordelig kan zijn voor je algehele cardiovasculaire gezondheid. Een onderzoek heeft zelfs uitgewezen dat mensen die regelmatig yoga beoefenen ook vaker aan andere vormen van lichaamsbeweging doen en gezondere eetgewoonten hebben — en dat kan allemaal bijdragen aan de gezondheid van je hart.