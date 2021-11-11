Wat trek je aan naar yogales: 5 tips van Nike voor een outfit

Bijvoorbeeld tijdens een krachtige powerflowles, waarbij je vaak een serie uitdagende houdingen doorloopt, is activewear met zweetafvoerende technologie essentieel. Nike yogaleggings voor betere performance bieden flexibiliteit en ondersteuning. Combineer ze met een vochtafvoerende sport-bh met complete ondersteuning om zo soepel mogelijk van houding te wisselen en niet door je kleding te worden afgeleid.

Voor een korte, relaxte yogasessie is comfort het belangrijkst. Een joggingbroek en een comfortabel sweatshirt helpen je gemakkelijk te bewegen en geven je een gevoel van ontspanning. In een ruimvallende top en broek kun je ontladen en stretchen zodat je sessie zacht en comfortabel aanvoelt.

Kies in een verwarmde studio voor een sport-bh en bikeshorts met vochtafvoerende technologie om je te helpen fris te blijven tijdens je work-out. Deze minimalistische, maar effectieve items kunnen ervoor zorgen dat je gericht blijft op je oefeningen in plaats van op je outfit.

Als je yogasessie buiten is, heb je items nodig die tegen de zon beschermen, zoals een shirt met lange mouwen en een coole zonnebril. En vergeet niet een licht fleece sweatshirt mee te nemen dat ideaal is om je zelfs tijdens frissere avondflows comfortabel te voelen.

In plaats van je zorgen te maken over wat je tijdens yoga moet dragen, check je de volgende vijf outfits waarmee je voorbereid bent op iedere yogales die je maar kunt volgen.