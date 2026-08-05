Wat te kopen voor je studententijd: de Nike shopgids
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Van de eerste dag in je nieuwe studentenkamer tot de spannende examenweek: dit is de Nike gear die je zeker mee moet nemen. Kleding, schoenen en een tas die klaar zijn voor alles wat het studentenleven je brengt.
De start van je studentenleven is een grote stap, maar je hele leven in een paar koffers (en een piepkleine studentenkast) proppen, is een uitdaging op zich.
Het geheim is om kleding mee te nemen die je de hele dag kunt dragen. Van een college om 8 uur 's ochtends tot een late studiesessie, met tussendoor work-outs en een lunch met vrienden.
In deze gids ontdek je de onmisbare Nike essentials voor je studentenkamer: stijlvolle kleding en schoenen, en een rugzak met ruimte voor alles wat je nodig hebt.
Belangrijkste punten
- Belangrijkste kleding: Nike Golf golfbodywarmer met V-hals, Nike Sportswear Chill Knit short met halfhoge taille voor dames, Nike Astrograbber, Nike Club Fleecehoodie met rits voor heren, Nike Sportswear Club sneakerbroek voor heren, Nike Club Oxford overhemd met korte mouwen en knoopsluiting voor heren en Nike Sportswear Premium Essentials T-shirt voor heren
- Belangrijkste schoenen: Air Max 90, Tennis Classic CS en Air Zoom Pegasus
- Beste tassen voor studenten: Heritage rugzak 2.0, Commute rugzak, Heritage draagtas en Brasilia sporttas
- Meerdere van de aanbevelingen zijn van prestatiemateriaal gemaakt, geschikt voor actieve studentendagen.
- Alle stijlen zijn verkrijgbaar in heren- en damesmaten.
Welke kleding je als student nodig hebt
Als student zijn er voor je kleding eigenlijk vier hoofdcategorieën: bovenkleding, tops, broeken en sportkleding. Hieronder bespreken we de volgende essentials voor heren en dames.
Voor dames:
- Nike spencervest met V-hals voor dames
Spencers zijn een geweldige aanvulling op elke garderobe, perfect voor wie graag laagjes draagt. Als je eigenlijk te laat bent voor een vroege les, dan tilt deze spencer op je eenvoudig witte T-shirt je look van 'net uit bed' naar iets waar meer over nagedacht lijkt.
Bovendien staan de collegezalen en studentenkamers bekend om hun tocht. Maar als je een zware hoodie aantrekt, raak je soms al oververhit zodra je naar buiten gaat. Deze spencer houdt je comfortabel, ongeacht de temperatuur binnen of buiten.
- Nike Sportswear Chill Knit short met halfhoge taille voor dames
Deze knit shorts in basketbalstijl zijn de perfecte outfit in combinatie met het gebreide vest hierboven. Comfortabel en stijlvol? Wat wil je nog meer? De shorts hebben een open-knit meshdesign en een comfortabele geribde tailleband. Perfect voor de sportschool en je loopjes van het ene naar het andere lokaal.
- Nike Astrograbber voor dames
Dit is een strakke, onopvallende sneaker die vintage sportkleding en moderne streetwear combineert. Verkrijgbaar in meerdere kleurencombinaties, zoals zwart, groen, blauw, rood en roze, dus er is voor iedereen wat wils.
Combineer de sneakers met een wijde spijkerbroek of athleisure voor lessen, studiesessies, crosstraining, avondjes uit en meer. De schoen is verkrijgbaar in drie even stijlvolle stoffen: textiel, leer en suède.
Voor heren:
- Nike Club fleecehoodie met rits voor heren
Deze fleecehoodie is een essentiële laag voor koude collegezalen en studeersessies 's avonds laat. Een mix van comfort en stijl die jarenlang meegaat. Goedkope hoodies zien er na een paar wasbeurten en keer dragen vaak versleten en slobberig uit. Maar het materiaal van deze hoodie behoudt zijn vorm, zodat je er tiptop uitziet voor de les, zelfs als je net een nacht hebt doorgestudeerd.
- Nike Sportswear Club sneakerbroek voor heren
Deze broek is een stijlvol alternatief voor de typische joggingbroek. Niet van zware fleece, maar van een premium halfzwaar katoenen canvas dat lang meegaat. De broek heeft een ruimvallende, cropped pasvorm die past bij alles wat je al in je kledingkast hebt. De elastische tailleband zorgt voor extra comfort.
- Nike Club Oxford overhemd met korte mouwen en knoopsluiting voor heren
Dit shirt met knoopsluiting is het ultieme 'step-up' kledingstuk voor je garderobe. Ruil je casual T-shirts in voor een strakke, professionele look zonder in te boeten op het comfort en de atletische touch die je zo fijn vindt. Trek dit shirt aan als je indruk wilt maken, bijvoorbeeld tijdens een presentatie of op een banenmarkt. Het is ook een goede optie voor als je met vrienden de stad in gaat.
- Nike Sportswear Premium Essentials T-shirt voor heren
Dit T-shirt is het ultieme basisstuk voor je garderobe. Het is niet zomaar een licht ondershirt. Dit is gemaakt van zwaar katoen dat gestructureerd en toch zacht is. Draag 'm met jeans, een cargobroek of een joggingbroek of als extra laagje onder een overshirt of jack.
En het beste van alles? Dit shirt is gemaakt van ongeveer 75% biologische katoenvezels.
Welke schoenen moet je inpakken voor je studententijd?
Hier is een overzicht van de beste schoenen voor studenten. Voor tijdens de les, de sportschool, op de campus en voor als je uitgaat.
- Nike Air Max 90
De Nike Air Max 90 is een degelijke sneaker voor elke dag: klassiek, maar toch veelzijdig genoeg om met alles te combineren, van een joggingbroek tot een meer nette outfit. In tegenstelling tot platte, canvas sneakers die soms te weinig ondersteuning bieden, geeft de Air Max 90 je meer structuur en demping. Ze zijn verkrijgbaar in heren- en damesstijlen en in kleurencombinaties zoals grijs, zwart, wit en roze.
- Nike Tennis Classic
Deze lage sneakers stralen een strakke, moeiteloze elegantie uit en zijn de ultieme minimalistische keuze voor het campusleven en smart-casual avondjes uit. Op de campus heb je een schoen nodig die comfortabel is, maar ook trendy. Met de Tennis Classic zweef je naar colleges en ga je de stad in, terwijl je zelf een simpel T-shirt en jeans een upgrade geeft. Ze zijn verkrijgbaar in heren- en damesstijlen en in kleurencombinaties zoals wit, roze en groen.
- Nike Pegasus 42
De Nike Pegasus 42 is een betrouwbare, krachtige performance schoen die perfect past bij de actieve levensstijl van een drukke student. Het studentenleven vraagt om veelzijdigheid en de Pegasus 42 is je trouwe metgezel: van een krachttraining in het sportcentrum tot een ontspannen rondje joggen op de campus, of een wandeling naar een college aan de andere kant van de campus. Ze zijn verkrijgbaar in heren- en damesstijlen en in kleurencombinaties zoals roze, groen, wit, blauw en zwart.
Welke tas je als student nodig hebt
De beste rugzak voor studenten? Dat hangt af van wat erin moet. Blijven je de hele dag op de campus en heb je een laptop, meerdere studieboeken, snacks en een schone set kleding voor de sportschool nodig? Of heb je alleen ruimte nodig voor een laptop en een paar persoonlijke spullen? Dit is precies waar je op moet letten bij het kiezen van een tas.
- Nike Heritage rugzak 2.0
Deze rugzak van 23 liter is de ultieme, veelzijdige rugzak voor studenten. Ontworpen om je essentials veilig op te bergen, van je eerste college in de ochtend tot je studiegroepen laat in de avond. Het is een van de beste laptoprugzakken voor je studietijd, met een laptopsleeve voor een laptop tot 15 inch. Die houdt je laptop gescheiden van de rest van je spullen, zodat die beschermd is tegen stoten en krassen.
Naast de laptopsleeve heeft deze rugzak een ruim hoofdvak, twee ritsvakken voor accessoires, een zijvak en een elastische mesh sleeve voor een bidon. Ten slotte heeft de rugzak gewatteerde, verstelbare schouderbanden om het gewicht van zware studieboeken gelijkmatig te verdelen, zodat je zonder pijn tussen de lessen door kunt lopen.
- Nike Commute-rugzak
Deze rugzak van 25 liter is het beste voor studenten die lang onderweg zijn of die de hele dag zware spullen moeten dragen. Deze keuze heeft ook een aparte laptopsleeve voor een laptop van 15 inch. Andere vakken zijn:
- Een ritsvak helemaal bovenaan om spullen zoals je telefoon, zonnebril of oordopjes apart in op te bergen - Een ritsvak aan de voorkant voor opladers, rekenmachines en pennen
- Een uitbreidbaar vak aan de zijkant dat je openritst om je bidon in op te bergen en vervolgens plat dichtritst wanneer je de bidon eruit haalt, zodat de tas een strak profiel behoudt
Misschien wel het meest unieke onderdeel van deze rugzak is een klein, afneembaar zakje waarin je OV-kaarten, sleutels of creditcards bij de hand kunt houden zonder dat je in het hoofdvak van de tas hoeft te graven.
- Nike Heritage Draagtas
Met zijn kleurrijke illustraties overbrugt deze draagtas de kloof tussen een dagtas voor op de campus en een streetstyle tas voor in het weekend. Het hoofdvak van 22 liter biedt ruimte voor al je essentials en heeft een vak om al je kleinere tech-spullen geordend te houden. Bovendien verlies je je sleutels nooit als je de sleutellus van de tas gebruikt. Tot slot is deze draagtas gemaakt van gerecycled polyester, zodat je je goed kunt voelen als je hem overal op de campus draagt.
- Nike Brasilia sporttas
Hoewel deze plunjezak van 40 liter geen dagelijkse rugzak is, is hij perfect voor je zware work-out gear, weekenduitjes en spontane roadtrips.
Als je hem voor een work-out gebruikt, is het geventileerde vak aan de zijkant handig om schoenen of vochtige, zweterige gear apart van je schone kleding op te bergen. Ga je een weekend weg? Je kunt er gemakkelijk meerdere dikke truien, een toilettas en een extra paar schoenen in kwijt. Hoe dan ook, een mesh zijvak is handig om je waterfles in op te bergen.
Deze sporttas is gemaakt van duurzaam materiaal, dus je kunt hem in je kluisje van de sportschool stoppen of op de grond gooien zonder je zorgen te maken over beschadiging van de tas en je spullen erin.
De volledige Nike College-paklijst
- Kleding: Nike Golf-bodywarmer met V-hals, Nike Sportswear Chill Knit short met halfhoge taille voor dames, Nike Astrograbber, Nike Club Fleecehoodie met rits over de hele lengte voor heren, Nike Sportswear Club sneakerbroek voor heren, Nike Club Oxford overhemd met korte mouwen en knoopsluiting voor heren, Nike Sportswear Premium Essentials T-shirt voor heren
- Schoenen: Air Max 90, Tennis Classic, Air Zoom Pegasus
- Tassen: Heritage rugzak 2.0, Commute rugzak, Heritage draagtas, Brasilia sporttas
Veelgestelde vragen
Wat moet ik inpakken voor de universiteit?
Wat je voor de universiteit moet inpakken, hangt af van factoren zoals hoe ver je weg gaat, hoe je studentenkamer eruitziet en welke vakken je gaat volgen. Maar je hebt basisbenodigdheden nodig, zoals kleding, schoenen en tassen voor het dagelijkse leven op en buiten de campus.
Welke Nike-kleding is het waard om mee te nemen naar de universiteit?
Essentiële kleding voor de studentengarderobe omvat kleding (zoals bovenkleding, tops, broeken en sportkleding) en schoenen (voor de sportschool en casual draagplezier). Je wilt basislagen meenemen, zoals T-shirts, die je bij elke outfit kunt dragen, comfortabele maar stijlvolle broeken en buitenlagen, zoals vesten en sweatshirts, om je warm te houden.
Wat is de beste Nike-rugzak voor studenten?
De beste tas voor studenten hangt af van hoeveel ze erin moeten meenemen. Als je alleen op zoek bent naar een standaardrugzak om je laptop, een paar studieboeken en wat persoonlijke spullen in mee te nemen, dan is de Nike Heritage rugzak 2.0 een solide optie. Als je iets groters nodig hebt, is de Nike Commute rugzak een geweldige keuze. Maar als je maar een paar uur op de campus bent, kun je de kleinere Nike Heritage Draagtas overwegen.
Welke Nike-sneakers zijn het beste voor de universiteit?
De beste sneakers voor de universiteit zijn de Air Max 90, Tennis Classic en Air Zoom Pegasus. De eerste twee opties zijn stijlvolle en comfortabele sneakers die je met elke outfit kunt combineren. De laatste optie is de perfecte sportschoen voor hardlopen, gewichtheffen en meer.
Wat is de beste Nike-tas voor in de sportschool tijdens je studie?
De Brasilia sporttas is een geweldige optie voor de sportschool. In deze tas van 40 liter kun je al je work-out gear kwijt, plus een extra set kleding. Hij heeft ook een geventileerd zijvak om je zweterige shorts en T-shirts na de training gescheiden te houden van al je andere spullen. Er is een mesh zijvak om je waterfles in op te bergen.
Welke Nike-kleding is geschikt voor zowel de les als de sportschool?
De volgende opties zijn geschikt voor zowel de les als de sportschool. Lees hierboven meer over hen!
- Nike Sportswear Chill Knit short met halfhoge taille voor dames
- Nike Club fleecehoodie met rits voor heren
- Nike Sportswear Club sneakerbroek voor heren
- Nike Sportswear Premium Essentials T-shirt voor heren
- Nike Pegasus 42