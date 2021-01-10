Voetbalster Alex Morgan deelt haar beste trainingstips

Tweevoudig wereldkampioen Alex Morgan heeft nooit voor een uitdaging gestaan waar ze níet voor de volle 100% voor is gegaan. In 2019 brak haar nationale damesteam kijkcijferrecords, puntenrecords en glazen plafonds. Ze bleef ervoor gaan met grote veranderingen in 2020, toen ze beviel van haar eerste baby en naar de andere kant van de wereld verhuisde voor haar nieuwe club — en dat allemaal tijdens een pandemie. Als gast van de eerste 'Trained' podcast van 2021 vertelt deze spits aan Nike Senior Director of Performance Ryan Flaherty hoe ze is blijven doorgaan, zelfs toen het spelen stopte, en biedt ze ons een kijkje in haar dagelijkse voedings- en trainingsroutines om onze doelen goed voor ogen te houden.