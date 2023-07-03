Voetbaloefeningen voor meisjes – Nike

In samenwerking met Rebel Girls
Dynamische oefeningen
Voetbal is natuurlijk leuk, dus we hebben oefeningen gemaakt die daarbij passen. Probeer ze eens uit, verbeter je skills en daag vrienden en familie uit. Laten we beginnen!
Oefening: sokken uit
Rol een paar sokken — schone of stinkende — op tot een bal en pak een lege wasmand, bak of zak.
Gemakkelijk niveau
• Zet de mand vier stappen bij je vandaan.
• Hou de opgerolde bal sokken in je hand.
• Laat de bal vallen en schop* deze naar de mand.
• Geef jezelf vijf punten voor elke keer dat je de bal in de mand krijgt.
• Geef jezelf één punt voor elke keer dat je de mand raakt. Hoeveel punten kun je scoren in 10 pogingen?
• Kun je je beste score verbeteren?
Gemiddeld niveau
• Als je er klaar voor bent, probeer dit dan met je andere (niet-dominante) voet.
• Geef jezelf 10 punten als je een bal in de mand krijgt.
• Als je de mand raakt, geef je jezelf vijf punten.
• Kun je je beste score verbeteren? Hoe deed je dit?
Met vrienden en familie
• Wanneer je er klaar voor bent, daag dan een vriend of familielid uit om ook mee te doen.
• Speel om de beurt totdat jullie elk 10 keer zijn geweest. Wie heeft de hoogste score?
• Wat kun je leren van de pogingen van je partner?
• Zeg twee dingen tegen je partner waarvan jij vindt dat hij/zij het goed gedaan heeft.
*Je kunt de sokken ook gooien!
Oefening: hoeveel keer aantikken
Maak met pylonnen, een krijtje, blokken, of wat je ook maar kunt vinden een kleine cirkel op de grond of vloer. Pak vervolgens een voetbal.
Gemakkelijk niveau
• Stel een timer in op 30 seconden.
• Hoe vaak kun je de bal met je voeten aantikken binnen 30 seconden zonder dat de bal buiten de cirkel gaat?
• Kun je je beste score verbeteren?
Gemiddeld niveau
• Stel een timer in op 30 seconden.
• Probeer de bal nu aan te tikken met zoveel mogelijk verschillende delen van je voet, bijvoorbeeld je teen, veters, zool, hiel en de binnen- en buitenkant van je voet.
• Hoe vaak kun je de bal aantikken in 30 seconden?
• Wil je het iets moeilijker maken? Stel dan de timer opnieuw in en probeer de bal nu niet twee achtereenvolgende keren met hetzelfde deel van je voet aan te tikken.
• Wat deed je goed toen je je beste score haalde?
Met vrienden en familie
• Wanneer je er klaar voor bent, daag dan een vriend of familielid uit om ook mee te doen.
• Kijk hoeveel keer jullie de bal in 30 seconden kunnen aantikken, maar tik nu om de beurt.
• Bedenk hoe je als team de bal zo vaak mogelijk kunt aantikken.
Oefening: tegen de muur
Het enige wat je nodig hebt zijn een bal en een muur, dus let's go!
Gemakkelijk niveau
• Pass de bal naar de muur zoals je naar een vriend zou passen.
• Wanneer de bal bij je terugkomt, probeer je hem elke keer met een ander deel van je voet te stoppen of terug te schoppen.
• Hoeveel verschillende delen van je voet kun je gebruiken? Kun je de bal onder controle houden?
Gemiddeld niveau
• Gooi de bal nu tegen een hoger gedeelte van de muur.
• Probeer de bal te stoppen of terug te passen naar de muur, maar gebruik nu andere delen van je lichaam, zoals je borst, hoofd en andere delen van je voeten.
• Hoeveel delen van je lichaam kun je gebruiken?
Met vrienden en familie
• Wanneer je er klaar voor bent, daag dan een vriend of familielid uit om ook mee te doen.
• Hoeveel keren kunnen jullie als team de bal passen en stoppen met jullie voeten?
• Kunnen jullie de bal telkens met een ander deel van je voet stoppen?
• Jullie kunnen ook jullie skills op de proef stellen: pass de bal op verschillende manieren over om het je partner wat moeilijker te maken om de bal te stoppen.
• Steun en help elkaar om jullie skills te verbeteren!
Oefening: kegelen
Verzamel 10 stukken speelgoed of voorwerpen die je omver mag gooien. Het is tijd om een strike te maken!
Schoppen
• Bij deze activiteit heten je voorwerpen 'kegels'.
• Zet de kegels in een driehoek. Je kunt dit het makkelijkst doen door vier rijen te maken (één kegel, twee kegels, drie kegels, vier kegels).
• Ga ongeveer twee meter bij de kegels vandaan staan.
• Schop de bal naar de kegels en probeer daarbij zoveel mogelijk omver te gooien.
• Tel elke keer hoeveel je er hebt omgegooid.
• Herhaal de vorige stappen vijf keer en tel het totale aantal kegels dat je hebt omgegooid bij elkaar op.
• Kun je je score elke keer verbeteren? Wat deed je toen je score het hoogst was?
Werpen
• Zet de kegels in een driehoek, net als bij de schopoefening.
• Ga ongeveer drie meter bij de kegels vandaan staan.
• Gooi de bal en zie hoeveel kegels je omver kunt werpen.
• Om het moeilijker te maken kun je wat verder weg gaan staan of de kegels in verschillende vormen zetten.
Met vrienden en familie
• Wanneer je er klaar voor bent, daag dan een vriend of familielid uit om ook mee te doen.
• Maak regels zodat iedereen kan spelen: Hoe werp je? Hoe gooi je? Hoe ver ga je bij de kegels vandaan staan? Hoeveel kegels? In welke vorm zet je ze neer?
• Moedig de andere spelers altijd aan en help elkaar!