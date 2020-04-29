Vier je overwinningen op weg naar je doel

Vier je overwinningen
Coaching en voeding
Door Betina Gozo
Blijf gemotiveerd door je focus te verleggen.
Iedere nieuwe uitdaging die je aanneemt, zal hoogtepunten en dieptepunten kennen. Het is belangrijk je overwinningen onderweg te vieren om positief te blijven over je hele reis, want positiviteit motiveert veel beter dan jezelf dwingend toespreken.
Stel bijvoorbeeld dat je als doel neemt bij elke maaltijd wat groente te eten. Meestal lukt je dat wel, maar dan komt er ineens een dag waarop de dingen om de een of andere reden niet volgens plan verlopen en je een keer geen groente eet. Daar kun je op twee manieren naar kijken:
Veel mensen gaan tegen zichzelf zeggen "Vreselijk, ik heb mijn doel niet gehaald. Ik heb gefaald. Dit is te moeilijk voor me." Dan kom je al gauw in een neerwaartse spiraal. "Ik ben niet goed genoeg, ik kan dit niet" zijn dan het soort gedachten waardoor mensen opgeven.
"Het is belangrijk je overwinningen onderweg te vieren om positief te blijven over je hele reis"
Betina Gozo
Een positievere manier om die minder-dan-perfecte dag anders te bekijken, is je te richten op wat je wel hebt bereikt. "Zo! Ik heb gisteren bij elke maaltijd groente gegeten en morgen ga ik dat weer doen." of "Vier dagen in de week groente binnen krijgen bij elke maaltijd, dat is stukken beter dan zo nu en dan een slaatje weghappen zoals ik eerder deed".
Verander van perspectief door je te richten op overwinningen, niet op tegenslagen.
Het is ook een uitstekend idee jezelf te belonen voor de doelen die je onderweg behaalt en je harde werk echt te vieren. Een paar ideeën:
- Zorg voor jezelf
Trakteer jezelf op een ontspannend bad of neem even de tijd om te mediteren.
- Ga shoppen
Koop iets wat je gemotiveerd houdt om door te gaan op je gezonde pad: een paar nieuwe sneakers of een mooie slabak.
- Dagboek
Noteer je prestaties in een dagboek. Als ik zelf iets op papier zie staan, dan kan ik even pauzeren en tot me door laten dringen hoe hard ik heb gewerkt om iets te bereiken.
Dus wanneer je de volgende keer blijft vastzitten in negatieve gedachten over alles wat je niet hebt gedaan, probeer dan je focus te verleggen en trots te zijn op wat je wel hebt bereikt. En wanneer je de volgende keer wel je doel haalt, sta dan even stil en vier je overwinning!