Zeven cadeautips van Nike voor Vaderdag

Er zijn veel soorten Nike Dri-FIT performancegear om je vaders hardloopgarderobe aan te vullen, van headgear en sokken tot premium hardloopkleding. Nike Dri-FIT sokken zijn een gamechanger voor hardlopers, omdat ze vocht van de voeten afvoeren. Zo worden ze niet zweterig en gaan ze na een run niet stinken. Een ander belangrijk accessoire — een Nike Dri-FIT hardlooppet — helpt zweet onder controle te houden, dankzij een snel absorberend, ventilerend design. De pet beschermt bovendien tegen de zon.

Je kunt ook denken aan Nike Dri-FIT hardlooptops of -broeken. In een ventilerende basislaag met lange mouwen of een lichte hardloopbroek met zakken kan hij het weer tijdens runs op frissere dagen trotseren.