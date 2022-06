Trainen nadat je een kind hebt gekregen? Dit is wat de experts willen dat je weet

In de eerste weken en maanden met je pasgeboren baby kom je toch vaak in een sleur van voeden, luiers verschonen en aan de lopende band wassen. Hou je activiteit daarom simpel. Probeer bijvoorbeeld elke dag even buiten te wandelen. Meer niet. En let niet op de duur, afstand of snelheid van je wandeling, raadt Battles aan (doe je tracker even af). Elke keer dat je beweegt is mooi meegenomen, en de natuur opzoeken kan volgens onderzoek de hoeveelheid cortisol (stresshormoon) in je lichaam omlaag brengen.



P.S. Als wandelen in deze periode je favoriete (of enige) activiteit is, overweeg dan eens om je baby in een draagdoek of -zak mee te nemen als gezellig alternatief voor de wandelwagen, tipt Amanda Williams, gynaecoloog uit Oakland, Californië (VS).