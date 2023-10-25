Nike introduceert de samenwerking met Sabrina Ionescu met een nieuwe kleding- en schoenencollectie

Nike introduceert samenwerking met Sabrina Ionescu met nieuwe kledingcollectie en schoenen
Productnieuws
Ionescu is de eerste vrouwelijke basketbalspeler die een unisex product uitbrengt als onderdeel van haar eigen collectie.
Originele content gepubliceerd op: 16 maart 2023
- Profbasketbalspeler Sabrina Ionescu heeft zich aangesloten bij de eigen collecties van Nike.
- In samenwerking met Ionescu brengt Nike een collectie kleding, accessoires en de Sabrina 1 uit, een performancegerichte basketbalschoen.
- Het is een unisex collectie waarin inzichten zijn verwerkt van spelers van alle genders.
Nike werkt samen met Sabrina Ionescu om de volgende generatie basketbalspelers op en buiten het veld te ondersteunen.
"Ionescu is de eerste speler uit het vrouwenbasketbal die een eigen unisex collectie uitbrengt met NIKE, Inc.", zegt Kerry Sobol, VP Global Women’s Team and Organized Sports in een persbericht waarin de samenwerking bekend wordt gemaakt. "We vinden het fantastisch dat zij het voortouw neemt om samen met ons de reikwijdte van de sport te blijven veranderen voor toekomstige generaties."
Met de samenwerking voegt Ionescu zich bij een indrukwekkende lijst Nike atleten, zoals Serena Williams en Megan Rapinoe. Ionescu's collectie staat voor producten van topkwaliteit.
Over hoogwaardige producten gesproken, de Sabrina 1, de eerste schoen in de collectie, is speciaal gemaakt voor Ionescu's unieke speelstijl — die gekenmerkt wordt door snelle versnellingen en wendingen — en een fris gevoel gedurende de hele wedstrijd. De schoen is daarom licht, stabiel en extra comfortabel. Om dit te bereiken, bevat de schoen een combinatie van Nike React demping over de hele lengte en een Nike Zoom Air unit in de voorvoet. Naast het extra comfort zorgt deze combinatie ook voor energieteruggave en responsiviteit en houdt die de middenvoet stabiel.
De borduursels op de Sabrina 1 doen denken aan de traditionele architectuur en vormgeving van Roemenië en zijn daarmee een directe verwijzing naar haar Roemeense afkomst. Spelers die de Sabrina 1 dragen en op zoek zijn naar inspiratie in het heetst van een intensieve wedstrijd, hoeven alleen maar naar hun voeten te kijken. De gebroken en scheve Swoosh staat voor de barrières die Ionescu heeft doorbroken.
Kopers kunnen kiezen uit een hoodie, T-shirts, shorts en een crossbodytas, allemaal verkrijgbaar in alle unisex volwassen maten. De collectie bevat ook wedstrijdsokken die ontworpen zijn met Dri-FIT ADV technologie en gemaakt zijn van minimaal 80% gerecycled materiaal.
De Sabrina 1 en de eigen collectie zijn sinds de zomer van 2023 verkrijgbaar op nike.com en bij geselecteerde retailers.