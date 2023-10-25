Nike introduceert de samenwerking met Sabrina Ionescu met een nieuwe kleding- en schoenencollectie

Nike werkt samen met Sabrina Ionescu om de volgende generatie basketbalspelers op en buiten het veld te ondersteunen.

"Ionescu is de eerste speler uit het vrouwenbasketbal die een eigen unisex collectie uitbrengt met NIKE, Inc.", zegt Kerry Sobol, VP Global Women’s Team and Organized Sports in een persbericht waarin de samenwerking bekend wordt gemaakt. "We vinden het fantastisch dat zij het voortouw neemt om samen met ons de reikwijdte van de sport te blijven veranderen voor toekomstige generaties."

Met de samenwerking voegt Ionescu zich bij een indrukwekkende lijst Nike atleten, zoals Serena Williams en Megan Rapinoe. Ionescu's collectie staat voor producten van topkwaliteit.