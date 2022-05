Rugpijn tijdens je zwangerschap? Misschien moet je iets doen aan je houding

Je kent ze wel, die dertien-in-een-dozijn stockfoto's van zwangere vrouwen die over hun onderrug wrijven met hun buik naar voren, een holle rug en hun knieën op slot. Aan het begin van je zwangerschap dacht je misschien wat overdreven! Maar naarmate je zwangerschap vordert denk je ik herken het helemaal.



Dat je houding verandert tijdens je zwangerschap is heel gewoon. Dat komt deels doordat je zwaartepunt verandert door je groeiende buik en gewichtstoename wat weer invloed heeft op hoe je beweegt. Het vervelende is dat wanneer je te vaak in een minder ideale houding blijft hangen, bijvoorbeeld zoals in die stockfoto's, dit tot problemen kan leiden. Het grootste probleem daarbij is onnodige spanning in je onderrug, zegt Brianna Battles, erkend kracht- en conditietrainingspecialist en oprichter van Pregnancy & Postpartum Athleticism in Eagle, Idaho. Dat kan tijdens je zwangerschap leiden tot meer pijn en ongemak en mogelijke bewegingsproblemen in de toekomst.



"Onze houdingsspieren krijgen het tijdens een zwangerschap zwaar te verduren", zegt Laurel Proulx, DPT, PhD, bekkenbodemfysiotherapeut in Colorado Springs en oprichter van FEM Physical Therapy. Houdingsspieren zijn de spieren die je overeind houden, zoals je core, bovenrug en schouders. Andere spieren kunnen harder gaan werken om de extra belasting op te vangen. Als dat gebeurt, kun je de volgende veranderingen in je houding opmerken, die volgens Proulx ongemak kunnen veroorzaken:

, eigenlijk het omgekeerde van een holle rug. Dit gebeurt als je probeert te compenseren voor je zware buik door je heupen naar achteren te duwen. Dat kan je bekkenbodemspieren aan de achterkant afsluiten waardoor ze kort en gespannen worden; niet ideaal voor de bevalling. Naar voren gedraaide schouders, vanwege spanning in je borstspieren doordat je borsten zwaarder worden. Je hebt naar voren gedraaide schouders als je met je armen langs je lichaam staat en ziet dat de rug van je handen naar voren wijst, je schouderbladen wijder uit elkaar staan of gewoon ziet dat je schouders naar voren gedraaid zijn. Dit leidt tot pijn in de bovenrug en nek.