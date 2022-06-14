Wat is de rotatorenmanchet en op welke manier kun je deze trainen?

De meeste mensen vergeten hun rotatorenmanchet, maar die verdient ook onze aandacht.

"Deze groep spieren is een van de belangrijkste onderdelen van je schouder", zegt Duane Scotti, APTA-gecertificeerd fysiotherapeut, doctor in fysiotherapie (DPT), Ph.D. en oprichter van Spark Healthy Runner. "De rotatorenmanchet bestaat uit vier belangrijke spieren en pezen die je helpen om objecten te tillen en je armen in alle richtingen te bewegen."

Kort gezegd: ze zijn cruciaal voor dagelijkse activiteiten — en het behalen van je fitnessdoelen.

"Het schoudergewricht zelf is het meest mobiele gewricht in het lichaam", zegt Alexis Shoope, APTA-gecertificeerd fysiotherapeut, doctor in fysiotherapie (DPT), O.C.S., C.S.C.S. en oprichter van PIONE3R Physical Therapy & Wellness. "Hierdoor is het afhankelijk van de stabiliteit van de spieren. De spieren van de rotatorenmanchet zitten rechtstreeks aan het gewricht en spelen hier dus een belangrijke rol in."

Dagelijkse taken zouden bijna onmogelijk zijn zonder de spieren van de rotatorenmanchet. Ga maar eens na: je bh op je rug dichtmaken, je haar kammen, een bal gooien, met een tennisracket slaan of iets uit een hoge kast pakken.