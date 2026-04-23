Nike SB Air Force 1: een skateschoen gemaakt van een iconisch design

Deze schoen heeft de look van de klassieke lage Air Force 1 met skatespecifieke innovatie en techniek. Hij is voorzien van een Air unit in de hak voor schokbescherming, een lagere tussenzool voor een beter boardgevoel en een aangepast visgraatprofiel voor optimale grip en flexibiliteit.

Dankzij de versterkte, gewatteerde tong, de interne bandjes en de fit-pods in de kraagvoering sta je stevig op je board, of je nu met of zonder veters gaat. Het vernieuwde teenprofiel en de stevige, omgeslagen stiknaden zorgen voor de cruciale controle die skaters van alle niveaus nodig hebben.

Deze innovaties zijn het resultaat van feedback van het Nike SB team, dat op basis van inzichten uit vroege prototypes een design heeft ontwikkeld dat comfortabel is en direct klaar is om mee te skaten. En dat allemaal zonder afbreuk te doen aan de klassieke stijl van het oorspronkelijke model.

"We zochten naar de juiste balans tussen de behoeften van de skateboarders en het eren van een icoon", zei Mau Rosillo, lid van het Nike Color Design team. “Het designteam heeft elk performance-detail meegenomen, van de middenzool en buitenzool tot het profiel en het bovenwerk, en dat samengebracht in de Air Force 1. Als één van die elementen had ontbroken, stonden we hier niet.”