Jordan Brand introduceert de Luka 2 basketbalschoen

De designers combineerden Formula 23 foam — dat voor een licht, responsief gevoel zorgt en de voeten van spelers ondersteunt tijdens zijwaartse bewegingen — met de IsoPlate, een voetbed dat voeten op hun plek houdt tijdens bewegingen in meerdere richtingen, om de bewegingen van spelers te optimaliseren.

Deze features zijn gecombineerd met een wedge van Cushlon 3.0 foam die de voet in een goede hellingshoek houdt, de ideale hoek voor explosieve stappen, om zo de afzet van de voorvoet bij passes en schoten te ondersteunen.

De middenzool van de Jordan Luka 2 sneaker bestaat uit vier delen. Het gedeelte net onder de voet bevat Formula 23 foam voor zachte landingen en wordt omringd door een laag stevig foam. Bovendien zorgt een wedge van zacht foam aan de binnenkant van de schoen ervoor dat de voet in de juiste hoek staat voor een efficiënte afzet op het veld. De verhoogde zijkant met IsoPlate zorgt ervoor dat spelers in balans en rechtop blijven en ondersteunt zo de snelle zijwaartse bewegingen waar Dončić bekend om staat.

Releasedatum: de Jordan Luka 2 is vanaf 5 juli 2023 verkrijgbaar voor geselecteerde Nike members wereldwijd in de Luk.AI kleurencombinatie en vanaf 11 juli op Jordan.com en bij geselecteerde verkopers.