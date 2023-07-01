Jordan Brand lanceert de Air Jordan XXXVIII
Productnieuws
De nieuwste Air Jordan performance basketbalschoen heeft een nieuwe plaattechnologie in de zool en talloze andere unieke details.
Originele content gepubliceerd op: 1 juli 2023
Wat je moet weten:
- De Air Jordan XXXVIII sneaker is geïnspireerd op de bandjes van de Air Jordan VIII en introduceert de X-Plate, een nieuwe plaattechnologie die helpt om de voeten van spelers tijdens snelle bewegingen stevig boven het voetbed te houden.
- Het bovenwerk is voorzien van geborduurde ontwerpen die de prestaties van Michael Jordan in de kampioenschapsreeks van 1993 markeren.
- De Air Jordan XXXVIII is met ten minste 20 procent gerecycled materiaal per gewicht de meest duurzaam vervaardigde schoen in de geschiedenis van Jordan Brand.
- De releasedatum voor de Air Jordan XXXVIII is 18 augustus 2023.
De Air Jordan XXXVIII is het volgende hoofdstuk in de geschiedenis van Jordan Brand basketbalschoenen. Deze sneaker introduceert een nieuwe plaattechnologie, de X-Plate, die is geïnspireerd op de speelstijl van Michael Jordan: van zijn deskundige voetenwerk en mobiliteit op het veld tot de fadeaway jumper.
De schoen is gemaakt om subtiel voetenwerk op het veld te ondersteunen en is laag bij de grond ontworpen. Zo hebben spelers optimaal balgevoel tijdens het draaien en keren, en met defensieve slides. Met de nieuwe X-Plate in de zool van de sneaker, een knipoog naar de X-vormige bandjes op de Air Jordan VIII, blijft de voet goed boven het voetbed tijdens snelle bewegingen.
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Een visgraatprofiel onder de voet wordt gecombineerd met een Zoom Strobel dempingsunit over de hele lengte en Cushlon 3.0 foam. Samen bieden ze een responsief gevoel.
Het borduursel op de voorvoet in het bovenwerk helpt de voet vast te zetten, maar markeert ook de prestaties van Michael Jordan in de kampioenschapsreeks van 1993. Zo staan 41 kruisjes op de kraag voor Jordans gemiddelde van 41 punten per wedstrijd in de reeks. Drie diamanten op de binnenkant symboliseren het derde opeenvolgende kampioenschap van het team uit Chicago.
De Air Jordan XXXVIII is met ten minste 20 procent gerecycled materiaal per gewicht de meest duurzaam vervaardigde schoen in de geschiedenis van Jordan Brand.
Releasedatum: De Air Jordan XXXVIII sneaker wordt op 18 augustus 2023 op jordan.com en bij geselecteerde retailers wereldwijd gelanceerd in de kleurencombinatie Fundamental wit, rood en zwart.
De FIBA-kleurencombinatie is een eerbetoon aan de International Basketball Federation, het wereldwijde bestuursorgaan voor basketbal. Naast het witte bovenwerk heb je een binnenzool versierd met alle tinten van het kleurrijke FIBA-logo. De releasedatum voor de FIBA-kleurencombinatie is 7 september.
De kleurencombinatie Center Star is geïnspireerd op de damessport en komt op 25 september uit.
Veelgestelde vragen
Wanneer komt de Air Jordan 38 uit?
De Air Jordan XXXVIII sneaker wordt op 18 augustus 2023 op jordan.com en bij geselecteerde retailers wereldwijd gelanceerd in de kleurencombinatie Fundamental wit, rood en zwart. De FIBA-kleurencombinatie komt uit op 7 september, de kleurencombinatie Center Star op 25 september.
Wat wordt de prijs van de Air Jordan 38?
De verkoopprijs voor de Air Jordan XXXVIII is $ 200.