5 stijlideeën met bikeshorts om nu te dragen

5 ideeën voor outfits met bikershorts
Stylingtips
Stap je weer zonder nadenken in je jeans of is het tijd voor iets anders? Bikershorts zijn net zo makkelijk te combineren als jeans en geven je een outfit een opvallend én praktisch tintje.
Wie zegt dat je sportkleren alleen tijdens het sporten of op de racefiets kan dragen? Athleisure ziet er leuk uit én zit lekker. Perfect dus voor allerlei activiteiten: van een ijskoffie halen in een café tot thuis een filmpje kijken met vrienden. En daar komen bikershorts om de hoek kijken. Gecombineerd met de juiste top en sneakers zorgen deze shorts voor een moeiteloze, nauwsluitende look. Maar hoe style je bikershorts nu eigenlijk? Dat hangt ervan af.
Wil je het bijvoorbeeld eenvoudig houden of wil je juist een statement maken? Nike bikershorts zijn er in allerlei verschillende kleuren, van neutraal zwart of taupe, tot knallende kleuren als Ruby Red en mintgroen. Wat je met de shorts draagt, bepaalt hoe je complete look eruitziet. Style bikeshorts met een cropped sport-bh of een oversized sweatshirt voor een relaxte look. Of draag een blazer of chiquere top over je comfortabele compressieshorts voor een meer geklede look. Zin in een rustige of juist opvallende vibe? Er is altijd een bikershort die erbij past.
Misschien ook handig om te weten: plus-size bikershorts kun je op dezelfde manier als petite of standaard maat shorts stylen. Zolang hij lekker zit (squat of draai een keer om zeker te weten dat de short niet oprolt of knelt), zit je goed.
Hieronder vind je vijf ideeën voor outfits met bikershorts. Daarin heb je altijd genoeg ondersteuning, of je nu buiten op avontuur gaat of je favoriete sportles volgt.
Hoe kun je bikershorts stylen?
1.Keep It Casual
Het eerste waar je bij het stylen van bikershorts naar moet kijken, zijn de verhoudingen. Omdat bikershorts nauwsluitend zijn, kun je wat evenwicht aanbrengen met een relaxt, oversized shirt. Let op: Zorg dat het shirt zo kort is dat je de bikershorts er nog onderuit ziet komen (halverwege je dijbeen), maar tegelijkertijd ruim genoeg om een direct contrast te vormen met het nauwsluitende design. Maak het geheel af met kleurrijke sneakers, zoals de retro Waffle One. Deze relaxte look is ideaal voor als je even naar de winkel gaat of op weg bent naar pilates.
2.Schoolgirl Chic
Of je nu echt aan het nieuwe schooljaar begint of die preppy-coole vibe gewoon leuk vindt, een college-outfit met bikershort staat iedereen.
Met halfhoge bikershorts, een fleece sweatshirt en een paar high-top Blazers kom je trendy en casual voor de dag – of je nu onderweg bent naar college of een blokje om gaat. Kies een accentkleur om een geheel van je look te maken, maar het is ook weer niet nodig om alle items in diezelfde kleur te dragen. Met een coole zonnebril maak je je outfit helemaal af.
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3.From Play to Business
Onderschat nooit hoezeer een blazer het puntje op de i van je outfit kan zijn. Ga je direct van meeting (oké, misschien niet met je allerhoogste baas) naar happy hour? Kies van voor een croptop en een bikershort met hoge taille. Gooi er een getailleerde blazer over en je bent in een handomdraai klaar je avondprogramma. Laat de items voor zich spreken en hou het kleurenpalet neutraal, ook voor je schoenen.
4.Dance It Out
Voor dansles in het weekend of een paar moves tijdens het stofzuigen kies je een outfit die zacht, stretchy en veelzijdig is. Laagjes zijn altijd handig, vooral als de temperatuur binnen anders is dan buiten. Met een ondersteunende sport-bh en een ruimvallende hoodie ben jij overal klaar voor. Kies tot slot een paar opvallende sneakers waarmee je snelle voeten de aandacht opeisen.
5.Ready for the Wilderness
Voor de fervente hikers onder ons zijn er bikershorts met vlakken en praktische zakken waarin je je essentials kwijt kunt. Daarmee ben je goed uitgerust voor de kilometers die voor je liggen. Naast ruim voldoende zakken voor snacks is het ook handig om een jas bij de hand te houden voor als het gaat regenen. Draag een zweetafvoerend vissershoedje om het vocht op te vangen en je gezicht te beschermen tegen de zon, want je weet nooit wat de natuur voor je in petto heeft. De finishing touch is een stevig paar waterdichte trailrunningschoenen, het liefst een hoger model om je droog te houden.
Tekst: Aemilia Madden