Ontspan met stretches voor het slapengaan

Coaching
Laatste update: 8 juli 2020

Door Kirsty Godso

Laat de spanning van de dag los voor een betere nachtrust.

Ontspannen spieren kunnen zorgen voor een betere nachtrust. Ik begeleid je bij deze eenvoudige stretchroutine zodat je kunt ontspannen voordat je naar bed gaat.

Houd elke stretch ten minste 30 seconden vast. Als het een stretch van één zijde is, doe elke zijde dan 30 seconden.

Welke stretches leg ik uit:

01. Kneeling Hip Flexor Stretch
Met deze stretch rek je je heupen inclusief je psoas, een corespier die je onderrug verbindt met je bovenbeen.

8 ontspannende stretches voor het slapengaan

02. 90/90 Stretch
Een goede ontspanning voor je heup als je gespannen heupspieren hebt en een goed alternatief voor de duifhouding.

8 ontspannende stretches voor het slapengaan

03. Supported Figure-4 Stretch
Gebruik je bank, bed of een stoel om jezelf te laten zakken en de heupspieren te rekken, voornamelijk de piriformis.

8 ontspannende stretches voor het slapengaan

04. Lat Stretch
Je voelt ontspanning in je schouderbladen en meer naar beneden in je breedste rugspieren.

8 ontspannende stretches voor het slapengaan

05. Supported Hamstring Stretch
Met behulp van een steun kun je je hamstrings losser maken als ze gespannen zijn.

8 ontspannende stretches voor het slapengaan

06. Frog Stretch
Dit is een goede stretch voor de liezen en heupen.

8 ontspannende stretches voor het slapengaan

07. Lying Chest Stretch
Als je push-ups doet, roeit, zware tassen draagt of achter een computer werkt, helpt deze stretch de spieren van je borst, voorzijde, schouder en armen ontspannen.

8 ontspannende stretches voor het slapengaan

08. Child’s Pose
Eindig met deze ontspannende houding, waarbij je goed op je ademhaling let.

8 ontspannende stretches voor het slapengaan

Nu ben je klaar om heerlijk te slapen!

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Voor het eerst gepubliceerd: 1 januari 1970