8 ontspannende stretches voor het slapengaan

Ontspan met stretches voor het slapengaan
Coaching
Door Kirsty Godso
Laat de spanning van de dag los voor een betere nachtrust.
Ontspannen spieren kunnen zorgen voor een betere nachtrust. Ik begeleid je bij deze eenvoudige stretchroutine zodat je kunt ontspannen voordat je naar bed gaat.
Houd elke stretch ten minste 30 seconden vast. Als het een stretch van één zijde is, doe elke zijde dan 30 seconden.
Welke stretches leg ik uit:
01. Kneeling Hip Flexor Stretch
Met deze stretch rek je je heupen inclusief je psoas, een corespier die je onderrug verbindt met je bovenbeen.
02. 90/90 Stretch
Een goede ontspanning voor je heup als je gespannen heupspieren hebt en een goed alternatief voor de duifhouding.
03. Supported Figure-4 Stretch
Gebruik je bank, bed of een stoel om jezelf te laten zakken en de heupspieren te rekken, voornamelijk de piriformis.
04. Lat Stretch
Je voelt ontspanning in je schouderbladen en meer naar beneden in je breedste rugspieren.
05. Supported Hamstring Stretch
Met behulp van een steun kun je je hamstrings losser maken als ze gespannen zijn.
06. Frog Stretch
Dit is een goede stretch voor de liezen en heupen.
07. Lying Chest Stretch
Als je push-ups doet, roeit, zware tassen draagt of achter een computer werkt, helpt deze stretch de spieren van je borst, voorzijde, schouder en armen ontspannen.
08. Child’s Pose
Eindig met deze ontspannende houding, waarbij je goed op je ademhaling let.
Nu ben je klaar om heerlijk te slapen!