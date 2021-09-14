Tips van coach Gjert Ingebrigtsen voor het omgaan met pestkoppen

Dit zijn natuurlijk maar tijdelijke oplossingen. Een pestkop zal zijn gedrag nooit veranderen als iemand hem er niet op aanspreekt. Hij zal nooit leren om zichzelf onder controle te houden wanneer de adrenaline door zijn lijf giert, als niemand hem doet inzien dat zijn acties en zijn steeds kortere speeltijd (of een verloren wedstrijd) met elkaar te maken hebben.



Daarom is het ook zo belangrijk dat je aan je coach vertelt wat er aan de hand is. Ik weet dat het niet makkelijk is om er voor uit te komen, maar jouw coach moet met je teamgenoot praten, niet jij.



In de eerste plaats omdat, als je je teamgenoot confronteert, hij mogelijk wraak zal willen nemen. En in de tweede plaats omdat je coach nu twee dingen te doen staat: hij moet het gepest dat nu gaande is, stoppen en voorkomen dat het in de toekomst weer gebeurt.



Ik hoop dat je coach de kans grijpt om de situatie voor jou en uiteindelijk het hele team te verbeteren. Hij zal niet alleen een pestkop terechtwijzen, maar hij zal ook de kans hebben om een cultuur te creëren waar teamgenoten elkaar ondersteunen en weten dat ze het kunnen zeggen als er iets mis gaat.



En dan kun jij er trots op zijn dat jij hebt bijgedragen aan het creëren van die cultuur. Misschien ga je dan wel meer scoren en gaat het team wel meer winnen. De pestkop van het team zal op een dag begrijpen dat hij het team juist heeft tegengewerkt. En als dat niet tot hem doordringt? Als hij niet begrijpt hoe belangrijk het is om anderen met respect te behandelen? Nou, in dat geval zal hij niet heel lang meer in het team zitten.





Coach Ingebrigtsen