Tips van coach Gjert Ingebrigtsen voor het omgaan met pestkoppen

Vraag het de coach: "Hoe ga ik om met een pestkop in het team?"
Coaching
Gjert Ingebrigtsen uit Noorwegen vertelt een jonge voetballer hoe hij de pestkop van het team kan omzeilen — en hem toch verantwoordelijk kan houden.
Vraag het de coach is een column met tips om mentale obstakels te overwinnen.
V:
Beste coach,
In mijn team is er een speler die vervelend tegen me doet. Ik kan echt niets goed doen bij hem. Vorige week scoorde ik het winnende doelpunt. Toen vond hij dat ik egoïstisch was, omdat ik de bal niet naar hem had gespeeld. Maar de wedstrijd daarvoor — toen ik dat dus wel had gedaan — zei hij dat ik een slechte mentaliteit had. Hij doet alsof hij mij een winnaarsmentaliteit wil aanleren. Maar de manier waarop hij dat doet, geeft mij juist het gevoel dat ik een loser ben. En ik ben echt niet de enige. Hij gedraagt zich tegenover het hele team als een klootzak, waardoor er een slechte sfeer ontstaat. Hoe kan ik deze stroom van kritiek van me afschudden en me op mijn spel concentreren?
Hearing Every Last Point
17-jarige voetballer
A:
Wat vervelend dat je dit overkomt, HELP. Het is heel naar om mee te maken dat iemand op een boze toon zijn stem tegen je verheft. Er kan hierdoor een negatieve spiraal ontstaan: als iedere actie die je maakt bekritiseerd wordt, ga je altijd kritiek verwachten. Jij denkt dan: als ik de bal overspeel, is het niet goed. Maar als ik het niet doe, is het ook niet goed. Dan raak je in de stress, omdat je de kritiek niet kunt vermijden. En daar leiden je prestaties onder.
Dit soort negatief gedrag kan de hele cultuur van het team verpesten. Mij is het opgevallen dat wanneer spelers gepest worden, zij op hun beurt ook anderen gaan pesten. Dan ontstaat er een spiraal van feedback, die al snel resulteert in negativiteit en frustratie — en dat beïnvloedt de prestaties van iedereen.
Dit gedrag zou in geen enkele sport moeten worden getolereerd. Als coach geloof ik dat de manier waarop je anderen behandelt belangrijker is dan een trofee of een medaille. Het gaat niet alleen om een goede atleet zijn, het gaat om een goed mens zijn. Daarom vertel ik aan het begin van ieder seizoen aan iedereen welk gedrag van hen verwacht wordt en wat de gevolgen zijn als ze zich hier niet aan houden. Dat geldt ook voor de topscorer. En de MVP. En in mijn geval ook voor mijn kinderen.
Ik ben coach geworden, omdat ik mijn zonen Henrik, Filip en Jakob wilde coachen. Tegenwoordig coach ik hen bij het professionele middellange afstandslopen, maar we zijn begonnen met crosscountry skiën en voetbal.
Mijn zoons — ik zeg niet wie — hebben deze situatie wel eens van de andere kant meegemaakt. Zij waren degenen die zich arrogant en negatief opstelden naar andere atleten tijdens of na wedstrijden of trainingssessies. Ik heb ze van het veld of de baan moeten halen om te zeggen: "Zo praat je niet tegen anderen. Je mag het veld weer op als je je gedrag verandert." Het is mijn taak om ongewenst gedrag in een team te voorkomen, dus ik heb nooit getwijfeld om mijn zoons grenzen te stellen.
Ik moet wel zeggen dat pesten echt niet alleen bij atleten voorkomt. Het gebeurt op scholen, kantoren en zelfs tussen buren. Maar omdat de adrenaline tijdens wedstrijden door de lichamen van de atleten giert, kan de situatie veel sneller uit de hand lopen.
Ik geloof dat de manier waarop je anderen behandelt belangrijker is dan een trofee of een medaille. Het gaat niet alleen om een goede atleet zijn, het gaat om een goed mens zijn.
Het doet een beetje denken aan mensen die agressief worden als ze gedronken hebben. Na afloop hebben ze daar misschien spijt van en bieden ze hun excuses aan. Ze weten vaak nog niet eens waarom ze de controle over zichzelf verloren. Probeer dat te onthouden voor de volgende keer dat jouw teamgenoot je bekritiseert. Niet om zijn gedrag goed te praten, maar zodat jij weet dat het niets met jou te maken heeft. Het is zijn probleem dat hij een gebrek aan zelfcontrole heeft.
Door een beetje begrip te hebben, creëer je een mentale afstand tussen jou en je teamgenoot. Zo kun jij je op jouw spel focussen. En als dat niet werkt? Probeer dan ook fysiek afstand van hem te nemen en loop weg de volgende keer dat hij tegen je tekeer gaat.
Dit zijn natuurlijk maar tijdelijke oplossingen. Een pestkop zal zijn gedrag nooit veranderen als iemand hem er niet op aanspreekt. Hij zal nooit leren om zichzelf onder controle te houden wanneer de adrenaline door zijn lijf giert, als niemand hem doet inzien dat zijn acties en zijn steeds kortere speeltijd (of een verloren wedstrijd) met elkaar te maken hebben.
Daarom is het ook zo belangrijk dat je aan je coach vertelt wat er aan de hand is. Ik weet dat het niet makkelijk is om er voor uit te komen, maar jouw coach moet met je teamgenoot praten, niet jij.
In de eerste plaats omdat, als je je teamgenoot confronteert, hij mogelijk wraak zal willen nemen. En in de tweede plaats omdat je coach nu twee dingen te doen staat: hij moet het gepest dat nu gaande is, stoppen en voorkomen dat het in de toekomst weer gebeurt.
Ik hoop dat je coach de kans grijpt om de situatie voor jou en uiteindelijk het hele team te verbeteren. Hij zal niet alleen een pestkop terechtwijzen, maar hij zal ook de kans hebben om een cultuur te creëren waar teamgenoten elkaar ondersteunen en weten dat ze het kunnen zeggen als er iets mis gaat.
En dan kun jij er trots op zijn dat jij hebt bijgedragen aan het creëren van die cultuur. Misschien ga je dan wel meer scoren en gaat het team wel meer winnen. De pestkop van het team zal op een dag begrijpen dat hij het team juist heeft tegengewerkt. En als dat niet tot hem doordringt? Als hij niet begrijpt hoe belangrijk het is om anderen met respect te behandelen? Nou, in dat geval zal hij niet heel lang meer in het team zitten.
Coach Ingebrigtsen
Gjert Ingebrigtsen is een Noorse atletiekcoach en -trainer van zijn zoons, Henrik, Filip en Jakob, die sporten op topniveau. Het gezin domineert het middellange afstandslopen in Europa: alle drie de mannen hebben een gouden medaille gewonnen op de 1500 meter van het EK. Jakob heeft in 2020 ook olympisch goud verdiend op de 1500 meter en een gouden medaille voor de 5000 meter op het EK. Ook is hij de jongste hardloper die een mijl in minder dan 4 minuten heeft gelopen. Omdat Gjert geen achtergrond in het hardlopen had, heeft hij zijn eigen coachingsfilosofie ontwikkeld, gebaseerd op een rigoureus proces en voortdurend geverifieerde resultaten. In 2018 is hij in Noorwegen tot sportcoach van het jaar gekozen.
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Fotografie: Constantin Mirbach
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