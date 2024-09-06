De Nike Women by Yoon kledingcollectie is een mix van sport, stijl en zelfexpressie

De Nike Women by Yoon kledingcollectie combineert sport, stijl en zelfexpressie
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Designermode en tennis komen samen in een nieuwe samenwerking tussen designer Yoon Ahn en tennisster Naomi Osaka.
- De nieuwste collectie van Nike in samenwerking met modedesigner Yoon Ahn is nu verkrijgbaar. Nike Women by Yoon is een collectie dameskleding met een klassieke, op tennis geïnspireerde stijl, maar dan net even anders.
- Als onderdeel van deze samenwerking heeft Ahn ook gewerkt met Naomi Osaka aan speciale wedstrijdoutfits voor overdag en 's avonds voor de terugkeer van Osaka naar de U.S. Open.
- Geselecteerde items uit de Nike Women by Yoon collectie zijn op 27 augustus 2024 uitgebracht op nike.com en in sommige Nike Retail Stores.
Stijlvolle, actieve vrouwen uit de hele wereld hebben weer iets te vieren. Nike's nieuwste samenwerking met modeontwerper Yoon Ahn heeft geleid tot Nike Women by Yoon: een kledingcollectie die vrouwelijkheid en individualiteit combineert met sport en een nieuwe draai geeft aan klassieke, op tennis geïnspireerde looks.
Ahns designs zijn unieke, op tennis geïnspireerde kledingstukken. Ahn heeft gekeken naar de kleuren van vintage schooluniformen en klassieke sportswear om rebelse items met een anarchistische tienerlook te creëren. Het assortiment bestaat uit vesten, tennisrokken, poloshirts, varsity-jacks en sport-bh's. Vernieuwde retro details zoals op varsity geïnspireerde chenille-patches en YA for Nike Court logo's geven klassieke tennisdesigns een opvallende, eigentijdse flair. Met onverwachte pasvormen waarin klassiek maatwerk is gecombineerd met een moderne energie en afwerking, kunnen deze items worden gedragen op en buiten de baan, samen of apart.
Een bijzonder onderdeel van de campagne is dat Nike en Ahn de handen ineen hebben geslagen met tenniskampioen Naomi Osaka, die terugkeert naar de U.S. Open voor haar eerste kampioenschap sinds ze in juli 2023 moeder werd. Samen hebben ze unieke wedstrijdtenues gecreëerd. De customized outfits voor Osaka worden gedomineerd door de kleuren groen en zwart. Het assortiment bestaat uit wedstrijdjurken, rokjes en jassen met oversized strikken die symbool staan voor haar opvallende spel.
"Wanneer ik de baan op stap gaat er voor mij een knop om. Ik speel met veel plezier en ik wil dat mijn outfit dat uitstraalt zodat iedereen het kan zien. Dat motiveert me echt enorm", zegt Osaka over haar visie op de wedstrijdtenues.
De campagne bouwt voort op thema's die aan bod kwamen in Ahns eerdere samenwerkingen met Nike. Dat geldt met name voor de Nike x Ambush voetbalcollectie uit 2023, die in het teken stond van Ahns unieke interpretatie van vrouwelijkheid, mode, fandom en popcultuur. Met Osaka als campagnemuze en Ahn als designer brengt Nike twee grensverleggende leiders op sport- en modegebied bijeen om transformatieve designs te creëren die de unieke persoonlijkheden en het stijlgevoel van vrouwen benadrukken.
"We leven in een meisjeswereld en dat wilde ik tot uiting brengen in Naomi's look op de baan en in de collectie", zegt Ahn. "Naomi had een visie voor haar look en het was mijn taak als designer om iets te maken waarin ze zich goed en comfortabel zou voelen bij het betreden van de baan en ze zichzelf voor de volle 100% zou kunnen geven. De collectie ligt in het verlengde van dat idee, zodat vrouwen uitdrukking kunnen geven aan hun karakter en persoonlijke stijl."
Geselecteerde items uit de Nike Women by Yoon collectie zijn op 27 augustus 2024 uitgebracht op nike.com en in een paar Nike Retail Stores. Er is meer op komst.