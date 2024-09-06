De Nike Women by Yoon kledingcollectie is een mix van sport, stijl en zelfexpressie

Stijlvolle, actieve vrouwen uit de hele wereld hebben weer iets te vieren. Nike's nieuwste samenwerking met modeontwerper Yoon Ahn heeft geleid tot Nike Women by Yoon: een kledingcollectie die vrouwelijkheid en individualiteit combineert met sport en een nieuwe draai geeft aan klassieke, op tennis geïnspireerde looks.

Ahns designs zijn unieke, op tennis geïnspireerde kledingstukken. Ahn heeft gekeken naar de kleuren van vintage schooluniformen en klassieke sportswear om rebelse items met een anarchistische tienerlook te creëren. Het assortiment bestaat uit vesten, tennisrokken, poloshirts, varsity-jacks en sport-bh's. Vernieuwde retro details zoals op varsity geïnspireerde chenille-patches en YA for Nike Court logo's geven klassieke tennisdesigns een opvallende, eigentijdse flair. Met onverwachte pasvormen waarin klassiek maatwerk is gecombineerd met een moderne energie en afwerking, kunnen deze items worden gedragen op en buiten de baan, samen of apart.

Een bijzonder onderdeel van de campagne is dat Nike en Ahn de handen ineen hebben geslagen met tenniskampioen Naomi Osaka, die terugkeert naar de U.S. Open voor haar eerste kampioenschap sinds ze in juli 2023 moeder werd. Samen hebben ze unieke wedstrijdtenues gecreëerd. De customized outfits voor Osaka worden gedomineerd door de kleuren groen en zwart. Het assortiment bestaat uit wedstrijdjurken, rokjes en jassen met oversized strikken die symbool staan voor haar opvallende spel.