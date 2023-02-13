Nike introduceert de Vaporfly 3 wedstrijdschoen
Productnieuws
De schoenen zijn gericht op een soepele ervaring, verbeterde stabiliteit en een algeheel licht gevoel.
Originele content gepubliceerd op: 13 februari 2023
Wat je moet weten:
- Nike heeft de Vaporfly 3 wedstrijdschoen uitgebracht, met als doel een hogere energieteruggave en verbeterde stabiliteit in vergelijking met voorgaande modellen.
- De nieuwe versie heeft een Nike ZoomX middenzool voor comfort en stabiliteit.
Nike onthult de nieuwste hardloopschoen, de Vaporfly 3. Dit model is de nieuwste wedstrijdschoen van het bedrijf en is ontworpen om atleten een hogere energieteruggave en verbeterde stabiliteit te bieden. De Vaporfly 3 beschikt ook over vernieuwde designtechnologie om dit te bereiken, bijvoorbeeld in de geometrie van de middenzool en het bovenwerk van Flyknit garen.
Op basis van eerdere successen met het Vaporfly 2 model hebben de designers van Nike hun onderzoek en ontwikkeling voor de nieuwe versie voortgezet, waarbij de atleet centraal blijft staan bij elke update en innovatie. Het resultaat? Een verbeterde energieteruggave en een extra naadloze overgang, en dus een soepelere loopervaring in de schoen.
En hoewel de designers van Nike de schoen graag wilden innoveren, bouwden ze ook voort op onderdelen van de vorige schoen, namelijk de Flyplate van koolstofvezel over de hele lengte en de ZoomX middenzool. Deze dragen beide bij aan een veerkrachtig gevoel, aldus een nieuwsbericht waarin de lancering van de schoen werd aangekondigd. De populaire middenzool heeft een gebogen design in combinatie met responsiviteit en stabiliteit rond de voorvoet, zodat de voet wordt ondersteund voor een soepele overgang.
De oorspronkelijke kleurencombinatie is een knipoog naar het uitgebreide ontwerpproces, met details zoals een tekst-graphic die het aantal tests van prototypeversies aangeeft: 57. Bovendien heeft het ontwerpteam ook een verwijzing toegevoegd naar de eerste Vaporfly die deel uitmaakte van het Breaking2 project in 2017.
"De Vaporfly 3 heeft Prototype als kleurencombinatie, opnieuw een knipoog naar ons ontwikkelingsproces waarbij de feedback van atleten en recreatieve lopers ons innovatietraject van begin tot eind nauwkeurig stuurt", vertelt Elliott Heath, Nike Running Senior Footwear Product Manager.
De Prototype kleurencombinatie van de Nike Vaporfly 3 is vanaf 6 maart verkrijgbaar op Nike.com en bij geselecteerde retailers. Hou de releases van nieuwe kleurencombinaties in de gaten.