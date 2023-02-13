Nike introduceert de Vaporfly 3 wedstrijdschoen

Nike onthult de nieuwste hardloopschoen, de Vaporfly 3. Dit model is de nieuwste wedstrijdschoen van het bedrijf en is ontworpen om atleten een hogere energieteruggave en verbeterde stabiliteit te bieden. De Vaporfly 3 beschikt ook over vernieuwde designtechnologie om dit te bereiken, bijvoorbeeld in de geometrie van de middenzool en het bovenwerk van Flyknit garen.

Op basis van eerdere successen met het Vaporfly 2 model hebben de designers van Nike hun onderzoek en ontwikkeling voor de nieuwe versie voortgezet, waarbij de atleet centraal blijft staan bij elke update en innovatie. Het resultaat? Een verbeterde energieteruggave en een extra naadloze overgang, en dus een soepelere loopervaring in de schoen.

En hoewel de designers van Nike de schoen graag wilden innoveren, bouwden ze ook voort op onderdelen van de vorige schoen, namelijk de Flyplate van koolstofvezel over de hele lengte en de ZoomX middenzool. Deze dragen beide bij aan een veerkrachtig gevoel, aldus een nieuwsbericht waarin de lancering van de schoen werd aangekondigd. De populaire middenzool heeft een gebogen design in combinatie met responsiviteit en stabiliteit rond de voorvoet, zodat de voet wordt ondersteund voor een soepele overgang.