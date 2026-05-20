Nu verkrijgbaar: Nike x Powerbeats Pro 2, de ultieme oordopjes voor elke work-out.

De extra functionaliteit van de Nike x Powerbeats Pro 2 in vergelijking met de vorige versie betekent dat de oordopjes een topkeuze zijn voor een breed scala aan activiteiten en atleten:

Hardlopers en andere atleten die een stevige pasvorm nodig hebben en niet willen dat oordopjes eruit vallen, zelfs niet tijdens intensieve work-outs

Atleten die op verschillende manieren trainen — hardlopen, fietsen, krachttraining, yoga, dansfitness — en voor al deze activiteiten dezelfde oordopjes willen gebruiken

Gebruikers van de Nike Run Club app die coaching en hardloopstatistieken in realtime willen, geleverd via de oordopjes in plaats van naar een fitnesshorloge of telefoon te moeten kijken

Atleten die hartslaggegevens willen om hun voortgang bij te houden en niet meerdere apparaten willen gebruiken voor die informatie

De Nike x Powerbeats 2 Pro combineren zoveel belangrijke functies en innovatie dat Nike-atleet LeBron James de special-edition oordopjes gebruikt om zich af te sluiten wanneer hij golf speelt.

"Ik maak al vanaf het begin deel uit van de Beats reis met de originele Powerbeats, en de Powerbeats Pro 2 vertegenwoordigen alles wat ik nodig heb in mijn dagelijkse routine, of ik nu train, herstel of gewoon leef", zegt hij. "Dit zijn niet alleen mijn favoriete oordopjes; ze zijn gemaakt voor iedereen die niet wil inleveren op performance."