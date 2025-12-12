De Nike Mind technologie is de eerste creatie van de Nike Mind Science Department

Nike Mind technologie is de eerste creatie van het Nike Mind Science Department
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De nieuwe schoeninnovatie, ontworpen om vóór en na de wedstrijd te dragen, helpt atleten om zich kalm en gefocust te voelen en in het moment te zijn.
Het is geen geheim dat je met consistente trainingen en een sterke discipline een goede atleet wordt. Maar om uitzonderlijk te worden, heb je iets nodig dat vaak over het hoofd wordt gezien: de mentale weerbaarheid en het zelfvertrouwen om de druk van de concurrentie het hoofd te bieden.
Om atleten te helpen deze vaardigheid aan te scherpen, heeft het Nike Mind Science Department de afgelopen jaren de onbewuste aspecten van sportvoorbereiding, performance, herstel en mindset onderzocht, en welke rol producten daarin kunnen spelen om te voldoen aan de fysieke en mentale behoeften van atleten. Daarnaast gebruikten ze de kennis van onderzoekers over sensomotorische neurowetenschappen om atleten beter te begrijpen, en zochten ze naar oplossingen om atleten te helpen optimaal te trainen, op hun mentale piek te presteren en effectiever te herstellen.
Het resultaat van dit werk is Nike Mind technologie, die is geïntegreerd in een nieuwe schoenenlijn van Nike die voor het eerst neurowetenschappen combineert met design om de voorbereiding op de wedstrijd en het herstel achteraf te ondersteunen.
"Nike Mind is een nieuw concept voor schoenen dat zich richt op de zintuigen. Het is een nieuwe ervaring voor de voeten, het lichaam en de geest", zegt Eric Avar, VP, Creative Director, Innovation. "Het staat voor een nieuw paradigma van performance en hoe we het potentieel van atleten in de toekomst verder kunnen verbeteren."
De Nike Mind technologie
Er zijn twee designs gemaakt met dezelfde technologie om tegemoet te komen aan verschillende stijlvoorkeuren: de Mind 001, een mule, en de Mind 002, een sneaker. Ze zijn vanaf januari 2026 verkrijgbaar in de winkel en online in zowel heren- als damesmaten en zijn ideaal om voor en na de wedstrijd te dragen.
Beide designs zijn voorzien van het Nike Mind systeem, bestaande uit 22 foamnoppen die op basis van de menselijke anatomie strategisch zijn geplaatst op de schoenzolen. Ze bewegen onafhankelijk van elkaar op en neer en activeren zo belangrijke drukpuntgebieden die gekoppeld zijn aan de zintuiglijke gebieden van het brein. De noppen in de Nike Mind schoenen werken samen met receptoren aan de onderkant van de voet om het gevoel onder de voet te versterken, wat bij elke stap een unieke zintuiglijke ervaring biedt.
Tijdens de ontwikkeling gebruikten neurowetenschappers van het Nike Mind Science Department mechanische sensoren, elektrische signalen van de spieren en hersengolven om de impact van Nike Mind technologie op het zenuwstelsel en het brein te onderzoeken. Ze ontdekten dat de unieke sensatie die door de voeten wordt gevoeld de zintuigen van atleten stimuleert, de verbinding tussen lichaam en geest versterkt en de stabiliteit, bewegingsefficiëntie, focus en mindfulness verbetert, waardoor dragers meer in het moment kunnen blijven. Het Nike Mind systeem helpt ook om het standaardmodusnetwerk uit te schakelen en kan atleten helpen minder afgeleid te zijn door het sensomotorische netwerk van de hersenen in te schakelen.
"Al 45 jaar lang bestudeert Nike het lichaam in beweging. Hoe spieren zich aanspannen, hoe gewrichten bewegen, hoe zuurstof de brandstof is voor performance", zegt Dr. Matthew Nurse, VP, Chief Science Officer, NIKE, Inc. "Nu breiden we dat uit naar de geest. Door perceptie, aandacht en zintuiglijke feedback te bestuderen, ontdekken we hoe lichaam en geest samenwerken. Het gaat niet alleen om sneller hardlopen, het gaat erom dat je je meer aanwezig, gefocust en veerkrachtig voelt. Dat is de volgende grens van performance."
Mindful design om de zintuiglijke ervaring te verbeteren
Tijdens het designproces werd elk materiaal en detail zorgvuldig geselecteerd om de zintuiglijke ervaring van de drager te verbeteren en de innovatie achter de schoenen te laten zien. In plaats van snelheid of voorwaartse beweging te suggereren, is het design van beide producten bijvoorbeeld opzettelijk ontworpen om richtingloos aan te voelen, waardoor de drager wordt aangemoedigd om te vertragen en te focussen op het hier en nu.
De Mind 001 mule is gemaakt voor draaggemak, zodat atleten de schoen moeiteloos kunnen aantrekken. De geperforeerde materialen zorgen voor comfort en ventilatie, en het bovenstuk van textiel ondersteunt de dynamische beweging van de noppen om je zintuigen te activeren. De schoen is verkrijgbaar in vier kleuren.
De Mind 002 geeft ook prioriteit aan ventilatie en comfort. Daarnaast heeft de sneaker veters waardoor de voet dichter op het platform zit, waardoor er een directere verbinding en een sterkere sensatie ontstaat. Voor extra comfort en een meer zintuiglijke ervaring is gebruikgemaakt van zachte, ventilerende materialen. Een voorgevormde hak en inlegzool, plus een treklipje aan de achterkant van de hak, dragen bij aan het draagcomfort. De schoen is in eerste instantie verkrijgbaar in vier kleuren.
De Nike Mind producten zijn vanaf januari 2026 verkrijgbaar. Ze worden aangeboden in maten voor volwassenen vanaf $ 95.