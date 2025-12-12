De Nike Mind technologie is de eerste creatie van de Nike Mind Science Department

Het is geen geheim dat je met consistente trainingen en een sterke discipline een goede atleet wordt. Maar om uitzonderlijk te worden, heb je iets nodig dat vaak over het hoofd wordt gezien: de mentale weerbaarheid en het zelfvertrouwen om de druk van de concurrentie het hoofd te bieden.

Om atleten te helpen deze vaardigheid aan te scherpen, heeft het Nike Mind Science Department de afgelopen jaren de onbewuste aspecten van sportvoorbereiding, performance, herstel en mindset onderzocht, en welke rol producten daarin kunnen spelen om te voldoen aan de fysieke en mentale behoeften van atleten. Daarnaast gebruikten ze de kennis van onderzoekers over sensomotorische neurowetenschappen om atleten beter te begrijpen, en zochten ze naar oplossingen om atleten te helpen optimaal te trainen, op hun mentale piek te presteren en effectiever te herstellen.

Het resultaat van dit werk is Nike Mind technologie, die is geïntegreerd in een nieuwe schoenenlijn van Nike die voor het eerst neurowetenschappen combineert met design om de voorbereiding op de wedstrijd en het herstel achteraf te ondersteunen.

"Nike Mind is een nieuw concept voor schoenen dat zich richt op de zintuigen. Het is een nieuwe ervaring voor de voeten, het lichaam en de geest", zegt Eric Avar, VP, Creative Director, Innovation. "Het staat voor een nieuw paradigma van performance en hoe we het potentieel van atleten in de toekomst verder kunnen verbeteren."