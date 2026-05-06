Nike Mad 90 Pack: Futuristische Air Max designs die het verleden van voetbal vieren

Air Max 90 Hypervenom: De Air Max 90 Hypervenom is geïnspireerd op de originele Hypervenom, een iconische Nike voetbalschoen die in 2013 werd uitgebracht voor spelers die het spel wilden domineren. Het nieuwe design is geïnspireerd op zowel de originele Hypervenom voetbalschoen als de Air Max 90, met een opvallend oranje-zwart design met all-over perforaties en een oranje skeletprint die afsteekt tegen het zwart, net als op het origineel.

Aanvullende kledinginspiratie: De Air Max 90 Hypervenom wordt gecombineerd met kledingdesigns die doen denken aan Los Angeles, een stad die wordt gekenmerkt door zelfexpressie, veerkracht en de kracht van community.

Air Max 90 Mercurial: De Air Max 90 Mercurial is geïnspireerd op de Mercurial Vapor 2002, een klassieke voetbalschoen die de kijk van voetballers en fans op snelheid in de sport heeft veranderd. Het vernieuwde Air Max 90 design heeft vergelijkbare vloeiende lijnen en een kleurverloop als de originele Mercurial. De witte Swoosh valt op tegen de zwarte schoen, en ook de zwarte tong van de voetbalschoen doet denken aan het origineel. Bovendien zijn de legergroene accenten van de originele voetbalschoen terug te vinden in de Air unit van de sneaker. In tegenstelling tot de voetbalschoen waarop de sneaker is geïnspireerd, heeft deze versie subtiele oranje accenten.

Aanvullende kledinginspiratie: Bijpassende sportkleding viert de toename van de wereldwijde populariteit van de Koreaanse cultuur.

Air Max 90 Total Laser 90: De Air Max 90 Total Laser 90 is geïnspireerd op de Total 90 Laser, een klassieke voetbalschoen die symbool stond voor de speelstijlen van veel toonaangevende voetballers in het Y2K-tijdperk. Met zijn felgele en zwarte accenten en de zwarte Swoosh lijkt de Air Max Laser 90 sterk op eerdere voetbalschoenen uit de Air Max lijn. Ook andere aspecten komen terug, zoals de iconische skelet-graphic van het origineel, die je bij de Air Max versie kunt zien door de doorzichtige rubberen buitenzool. Het bovenwerk aan de voorkant van deze nieuwe, exclusieve uitgave is volledig zwart, net als de iconische voetbalschoenen die het vertegenwoordigt, met een toe-down-look die sterk lijkt op de originele stijl. In plaats van de klassieke Nike Air badge op de hak zijn de Total 90 merkdetails zwart. En een rood accent achter de tong vervangt de oorspronkelijke rode binnenvoering als verbindend designdetail.

Aanvullende kledinginspiratie: Geel is ook een prominente kleur in de Total 90 kledingstukken, die doen denken aan de Nike voetbaldesigns uit het begin van de jaren 2000 die de Engelse voetbalcultuur over de hele wereld populair maakten.

Air Max 90 Tiempo: De Air Max 90 Tiempo brengt de energie van de Nike Tiempo uit 2005 terug. Deze moderne interpretatie van de Air Max 90 is voorzien van het premium leer, de stiksels, de ruitvormige doorgestikte details en de randvoering die kenmerkend zijn voor de originele Tiempo, maar dan met een eigentijds design dat een rebelse look heeft. De Air Max versie is zwart met een witte Swoosh, net als het origineel, en de groene accenten zorgen voor een subtiele opvallende touch.

Aanvullende kledinginspiratie: De bijpassende Tiempo sportkledingstukken brengen een eerbetoon aan de voetbalcultuur met een gedurfde Aziatische punkrockvibe.