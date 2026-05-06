Nike Mad 90 Pack: Futuristische Air Max designs die het verleden van voetbal vieren
Productnieuws
De nieuwste exclusieve Air Max 90 designs zijn geïnspireerd op vier iconische Nike voetbalschoenen en historische momenten uit de wereldwijde voetbalcultuur.
- Het Mad 90 Pack van Nike bevat vier op voetbal geïnspireerde versies van de iconische Air Max 90 lifestylesneaker, die een eerbetoon vormen aan de voetbalschoenen Nike Hypervenom, Mercurial Vapor 2002, Total 90 Laser en Tiempo, en aan de tijdperken in de sport die deze schoenen vertegenwoordigen.
- Elke stijl heeft zijn eigen bijpassende kledingdesigns voor voetballooks van top tot teen, geïnspireerd op voetbalcommunity's van over de hele wereld.
- De schoenen- en kledinglijnen uit de Nike Mad 90 Pack staan gepland voor een wereldwijde release op nike.com en bij geselecteerde Nike-partnerretailers vanaf 11 mei 2026. Op 21 mei 2026 worden de designs in heel Noord-Amerika uitgebracht.
Fans van de Nike Air Max 90 en de voetbalcultuur: maak je klaar om samen te komen. Nike brengt deze twee samen met de introductie van het Mad 90 Pack, een exclusieve schoen- en kledingcollectie die de geliefde lifestylesneaker uit de jaren 90 een nieuwe draai geeft door een eerbetoon te brengen aan iconische Nike voetbalschoenen en aan de historische momenten in de sport die ze vertegenwoordigen. Het is belangrijk om het onderscheid te maken dat de Mad 90 Pack sneakers geen voetbalschoenen zijn, maar Nike Air Max 90 sneakers die zijn ontworpen als eerbetoon aan belangrijke tijdperken binnen de voetbalcultuur.
Het Mad 90 Pack bestaat uit vier op voetbal geïnspireerde versies van de geliefde Air Max 90, elk met bijpassende kledingdesigns. Elke Air Max 90 variant vangt de essentie van een specifiek tijdperk binnen de voetbalcultuur en geeft fans de kans om die opnieuw te beleven, terwijl deze nostalgische momenten ook worden geïntroduceerd aan een nieuwe generatie atleten en voetballiefhebbers.
Voor wie is de Mad 90 Pack geweldig?
De Nike Mad 90 Pack is ideaal voor verschillende soorten Air Max verzamelaars. Het spreekt de diehards aan die altijd op zoek zijn naar spannende designs, exclusieve modellen en limited releases. Bovendien is dit ook voor voetbalfans die zijn opgegroeid in de tijd dat modellen als de Nike Hypervenom, Nike Mercurial Vapor 2002, Nike Total 90 Laser en Nike Tiempo hun hoogtijdagen beleefden. Het pakket is ook perfect voor consumenten die houden van voetbalcultuur en unieke streetwear.
De vier schoen- en kledingdesigns van de Nike Mad 90 Pack van binnenuit bekeken
Air Max 90 Hypervenom: De Air Max 90 Hypervenom is geïnspireerd op de originele Hypervenom, een iconische Nike voetbalschoen die in 2013 werd uitgebracht voor spelers die het spel wilden domineren. Het nieuwe design is geïnspireerd op zowel de originele Hypervenom voetbalschoen als de Air Max 90, met een opvallend oranje-zwart design met all-over perforaties en een oranje skeletprint die afsteekt tegen het zwart, net als op het origineel.
Aanvullende kledinginspiratie: De Air Max 90 Hypervenom wordt gecombineerd met kledingdesigns die doen denken aan Los Angeles, een stad die wordt gekenmerkt door zelfexpressie, veerkracht en de kracht van community.
Air Max 90 Mercurial: De Air Max 90 Mercurial is geïnspireerd op de Mercurial Vapor 2002, een klassieke voetbalschoen die de kijk van voetballers en fans op snelheid in de sport heeft veranderd. Het vernieuwde Air Max 90 design heeft vergelijkbare vloeiende lijnen en een kleurverloop als de originele Mercurial. De witte Swoosh valt op tegen de zwarte schoen, en ook de zwarte tong van de voetbalschoen doet denken aan het origineel. Bovendien zijn de legergroene accenten van de originele voetbalschoen terug te vinden in de Air unit van de sneaker. In tegenstelling tot de voetbalschoen waarop de sneaker is geïnspireerd, heeft deze versie subtiele oranje accenten.
Aanvullende kledinginspiratie: Bijpassende sportkleding viert de toename van de wereldwijde populariteit van de Koreaanse cultuur.
Air Max 90 Total Laser 90: De Air Max 90 Total Laser 90 is geïnspireerd op de Total 90 Laser, een klassieke voetbalschoen die symbool stond voor de speelstijlen van veel toonaangevende voetballers in het Y2K-tijdperk. Met zijn felgele en zwarte accenten en de zwarte Swoosh lijkt de Air Max Laser 90 sterk op eerdere voetbalschoenen uit de Air Max lijn. Ook andere aspecten komen terug, zoals de iconische skelet-graphic van het origineel, die je bij de Air Max versie kunt zien door de doorzichtige rubberen buitenzool. Het bovenwerk aan de voorkant van deze nieuwe, exclusieve uitgave is volledig zwart, net als de iconische voetbalschoenen die het vertegenwoordigt, met een toe-down-look die sterk lijkt op de originele stijl. In plaats van de klassieke Nike Air badge op de hak zijn de Total 90 merkdetails zwart. En een rood accent achter de tong vervangt de oorspronkelijke rode binnenvoering als verbindend designdetail.
Aanvullende kledinginspiratie: Geel is ook een prominente kleur in de Total 90 kledingstukken, die doen denken aan de Nike voetbaldesigns uit het begin van de jaren 2000 die de Engelse voetbalcultuur over de hele wereld populair maakten.
Air Max 90 Tiempo: De Air Max 90 Tiempo brengt de energie van de Nike Tiempo uit 2005 terug. Deze moderne interpretatie van de Air Max 90 is voorzien van het premium leer, de stiksels, de ruitvormige doorgestikte details en de randvoering die kenmerkend zijn voor de originele Tiempo, maar dan met een eigentijds design dat een rebelse look heeft. De Air Max versie is zwart met een witte Swoosh, net als het origineel, en de groene accenten zorgen voor een subtiele opvallende touch.
Aanvullende kledinginspiratie: De bijpassende Tiempo sportkledingstukken brengen een eerbetoon aan de voetbalcultuur met een gedurfde Aziatische punkrockvibe.
Releasedatums en -locaties voor de Nike Mad 90 Pack
Het Mad 90 Pack met Nike schoenen en kleding wordt vanaf 11 mei 2026 wereldwijd uitgebracht op nike.com en bij geselecteerde Nike-partnerretailers, en vanaf 21 mei 2026 in heel Noord-Amerika.
VEELGESTELDE VRAGEN
Wat is de Nike Mad 90 Pack?
Het Nike Mad 90 Pack is een collectie van vier op voetbal geïnspireerde versies van de geliefde Air Max 90, elk met bijpassende kledingdesigns.
Welke schoenen zitten er in de Nike Mad 90 Pack?
Het Nike Mad 90 Pack bevat de Hypervenom, de Mercurial Vapor 2002, de Total 90 Laser en de Tiempo – allemaal exclusieve Nike Air Max modellen die zijn geïnspireerd op de originelen.
Zijn de schoenen in het Mad 90 Pack voetbalschoenen of sneakers?
De schoenen uit het Mad 90 Pack zijn sneakers die zijn geïnspireerd op iconische voetbalschoenen en tijdperken in de sport. Het zijn geen voetbalschoenen met noppen.
Wanneer wordt de Nike Mad 90 Pack uitgebracht?
De schoenen en kleding uit de Nike Mad 90 Pack worden vanaf 11 mei 2026 wereldwijd uitgebracht, en vanaf 21 mei 2026 in heel Noord-Amerika.
Waar kan ik de Nike Mad 90 Pack kopen?
Het Nike Mad 90 Pack is verkrijgbaar op nike.com en bij geselecteerde Nike partnerretailers.