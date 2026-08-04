De Nike Kobe 10 Protro: update van het design uit 2015
Productnieuws
Ruim tien jaar nadat Kobe Bryant de Kobe 10 voor het eerst aantrok, maakt de Nike Kobe 10 Protro zijn debuut. De vernieuwde uitvoering heeft een flexibeler en beter ventilerend mesh-bovenwerk, verbeterde demping en een tractiesysteem dat is ontwikkeld voor het spel van nu.
De Nike Kobe 10 Protro is nu verkrijgbaar. De Kobe 10 werd oorspronkelijk uitgebracht in 2015 en keert terug als een Protro (performance retro) met belangrijke updates aan het bovenwerk, de demping, de grip en de buitenzool. Dit is geen herdruk. Elk deel van de schoen is onder de loep genomen, getest en verbeterd.
Belangrijkste punten
- De Nike Kobe 10 Protro heeft een vernieuwd bovenwerk van speciale mesh met verbeterde ventilatie en flexibiliteit.
- Cushion 3.0 vervangt het originele foam in de middenzool, gecombineerd met een nieuwe Zoom Strobel over de hele lengte voor extra contact met het veld en responsiviteit.
- Het grippatroon op de buitenzool is opnieuw ontworpen met behulp van een design op basis van computerberekeningen, maar blijft geworteld in de oorspronkelijke designintentie.
- De carbon vleugel op de voorvoet – een iconisch detail van de Kobe 10 dat bijdraagt aan de stabiliteit – is intact overgenomen.
- In 2027 komt er ook een Flyknit-versie van de Kobe 10 Protro uit, die een meer dynamische pasvorm biedt en ook ZoomX foam zal bevatten in plaats van Cushion 3.0 onder de voet.
- De Halo is de kleurencombinatie waarmee de Kobe 10 Protro wordt gelanceerd, en er volgen er nog veel meer, waaronder enkele klassieke kleurencombinaties.
Wat is er nieuw aan de Nike Kobe 10 Protro?
Het Protro-proces heeft een duidelijk doel. Zoals het productteam van de Kobe het verwoordde:
“Elke keer dat we een model Protro maken, willen we elk onderdeel van de schoen beïnvloeden. Van het bovenwerk tot onder de voet willen we op een zinvolle manier vernieuwen."
Dit is wat er is veranderd aan de Kobe 10 en waarom.
Bovenwerk: beter ademend, flexibeler
De originele Kobe 10 was de eerste schoen in de Kobe-serie met een naadloos bovenwerk van textiel. De Protro blijft in die richting gaan, maar gaat nog een stap verder. Het speciaal ontwikkelde mesh is opnieuw ontworpen met een voorgevormde verstevigingsstructuur die zichtbare meshvensters op de voorvoet en de zijkant van de schoen creëert. Je kunt de verschillende lagen zien en je kunt het verschil voelen op het moment dat je hem buigt.
Het doel, zoals het productteam van de Kobe het beschreef, was om "opzettelijk te reduceren, maar toch dezelfde ondersteuning te bieden, zodat de schoen beter ademt."
Een pasvormband over de voorvoet zorgt voor stabiliteit, zelfs als er materiaal is verwijderd, zodat je de ondersteuning niet opoffert voor ademend vermogen. De leest is ook iets verbreed in de voorvoet voor meer ruimte.
Middenzool: Cushion 3.0 en Zoom Strobel over de volledige lengte
De originele Kobe 10 gebruikte Lunarlon-foam met een Zoom unit in de hiel. De Protro vervangt dit door Cushion 3.0, een nieuwere, responsievere samenstelling die is omhuld door een zachter buitenframe. De TPU-rand houdt het schuim bij belasting bij elkaar. Zonder deze rand hebben zachtere schuimen de neiging om energie te absorberen in plaats van deze terug te geven.
De grotere toevoeging is de Zoom Strobel over de hele lengte, een dunne dempingslaag die in het voetbed is verwerkt. Deze is dichter bij de voet geplaatst dan een Zoom-bag onderaan en zorgt voor responsieve demping over het hele voetbed, vooral in de voorvoet, die bij het origineel na langdurig gebruik dun kon aanvoelen. Het is een verandering die in andere basketbalmodellen van Nike succesvol is gebleken en die de Kobe 10 Protro in lijn brengt met de moderne constructie onder de voet.
Buitenzool: Berekende grip, vernieuwd voor het spel van vandaag
De Kobe 10 werd bij de lancering beschouwd als de beste in zijn klasse op het gebied van tractie, maar zoals het productteam opmerkte, is dat "de beste in zijn klasse voor die periode".
Toen ze het oorspronkelijke patroon tijdens de ontwikkeling van de Protro op slijtage testten, waren de beoordelingen niet wat ze hadden gehoopt. Dus gingen ze terug naar de originele designbestanden.
Wat ze ontdekten was onthullend. De originele buitenzool was gebaseerd op een profiel dat was afgeleid van bewegingsgegevens van het Nike Sport Research Lab, en niet willekeurig was geschetst. De Protro herstelt die logica. De lamellen lopen van de hak tot de voorvoet voor laterale en mediale ondersteuning, terwijl de loodrechte lamellen zorgen voor het stoppen naar voren en naar achteren. Het uiterlijk is anders dan bij de OG, maar de wetenschap erachter is hetzelfde.
Slijtagetests tussen de eerste en tweede ontwikkelingsronde toonden een aanzienlijke sprong in tractiebeoordelingen.
"We deden het met intentie en er zat ook wetenschap achter", zei een lid van het productteam van de Kobe.
Wat blijft hetzelfde?
De carbon vleugel op de voorvoet, die onder de rand bij de kleine teen is geplaatst voor zijdelingse ondersteuning bij bewegingen, blijft ongewijzigd. Het is een van de meest herkenbare structurele details in de Kobe 10 en het wordt precies zo overgenomen in de Protro.
De klassieke Kobe-boodschap blijft ook behouden. Dit is de verborgen reliëfopdruk die Kobe op verschillende versies van de middenzool van zijn eigen schoenen begon te plaatsen. De boodschap: Endure and Conquer.
Kobe 10 Protro: Engineered Mesh versus Flyknit
De Kobe 10 Protro wordt uitgebracht met twee bovenwerkconstructies, en de juiste hangt af van wat je zoekt.
De versie van speciale mesh is de schoen voor elke dag. Hij is dempend, responsief en gemaakt om in te spelen. Het verhaal van de kleurstelling wordt verteld door prints en behandelingen op het bovenwerk, dus wat je aan de buitenkant ziet, is een groot deel van wat je krijgt.
De Flyknit-versie is de elite-versie door het design. Het bovenwerk omsluit de voet nauwkeuriger, de demping – ZoomX in plaats van Cushion – is lichter en responsiever onder de voet, en met de verstelbare veters kun je de pasvorm aanpassen.
Het productteam volgde de positie van de Flyknit in de Kobe-lijn terug naar zijn oorsprong:
"De elite-modellen kwamen eigenlijk rond de tijd van de playoffs", aldus Kobe-productmanager Indy Ashford. "Kobe probeerde altijd dat voordeel te krijgen, zelfs als het maar een seconde is, waardoor hij sneller kan draaien of gewoon wat responsiever kan zijn."
Releasedatums voor de Nike Kobe 10 Protro
De uitgaven van de Kobe 10 Protro zijn in 2026 en 2027 uitgerold. De versies met speciaal ontwikkelde mesh worden als eerste gelanceerd; de Flyknit-modellen komen in 2027. Releasedatums worden voorafgaand aan elke release aangekondigd via Nike SNKRS en Nike.com.
Nike Kobe 10 Protro: veelgestelde vragen
Wat zijn de releasedatums voor de Kobe 10 Protro?
De uitgaven van de Kobe 10 Protro zijn in 2026 en 2027 uitgerold. De versies met speciaal ontwikkelde mesh worden als eerste gelanceerd; de Flyknit-modellen volgen later in de cyclus. Specifieke datums worden voorafgaand aan elke release aangekondigd op Nike SNKRS en Nike.com.
In welke kleurstellingen wordt de Kobe 10 Protro uitgebracht?
Bevestigde kleurencombinaties voor de Kobe 10 Protro zijn onder meer de Halo en de Blue Lagoon. Extra kleurencombinaties worden aangekondigd naarmate het uitbrengschema vordert.
Wat is het verschil tussen de Kobe 10 Protro Engineered Mesh en Flyknit?
De versie van speciale mesh maakt gebruik van Cushion 3.0 foam en Zoom Strobel over de hele lengte. Het is de meer grafische optie en heeft een lagere prijs. De Flyknit-versie voegt ZoomX foam toe voor een lichter, responsiever gevoel, met zonespecifieke Flyknit-constructie voor een dynamische pasvorm en kabels voor een verstelbare omsluiting.
Wat zijn Kobe Protro-releases?
De uitgaven van de Kobe Protro zijn vernieuwde versies van de originele eigen schoenen van Kobe Bryant. Elke Protro past moderne prestatietechnologie, zoals nieuw schuim, nieuwe materialen en tractie, toe op een bestaand Kobe-silhouet met behoud van het originele ontwerp. Kobe Protro-uitgaven omvatten de Kobe 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 — en nu 10.
Wat zegt de verborgen taal op de Kobe 10?
Deze verborgen taal is iets wat Kobe Bryant begon te verwerken in zijn schoenen, te beginnen met de Kobe 5. Op de Kobe 10 staat de code: Endure and Conquer. Het staat in reliëf op de middenzool en is overgenomen in de Protro.