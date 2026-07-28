Maak kennis met Keely Hodgkinsons eerste Nike collectie van hardloopschoenen en -kleding

Naast de verschillende hardloopschoenen bestaat de Keely Hodgkinson collectie uit een kleine selectie bijpassende kleding om de look helemaal compleet te maken. De AeroSwift en Pro Sculpt sets zijn van innovatieve Nike materialen gemaakt in een stijl die past bij die van de beroemde atleet, maar met alle functionaliteit die hardlopers maar wensen.

AeroSwift set: voel je net als Hodgkinson wanneer je de AeroSwift croptop met zak en strakke short van 13 cm draagt. Aan deze hoogwaardige prestatiekleding is niets basic. Deze set met Dri-FIT ADV technologie houdt je koel en droog, zelfs in de zomerhitte. In handige opbergzakken is ruimte voor alle essentials die je tijdens een wedstrijd nodig hebt, terwijl de nauwsluitende pasvorm van elk kledingstuk meer dan comfortabel is.

Nike Pro Sculpt set: wie meer bedekt wil zijn, vindt in de collectie ook de Nike Pro Sculpt top met lange mouwen en de Pro Sculpt short van 13 cm. Eenkleurige graphics en een gedurfde Swoosh van satijn voelen allesbehalve gewoon. Subtiele designdetails, zoals haar kenmerkende Nike tornadologo, zijn een knipoog naar de naamgever van de set.